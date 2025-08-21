Israel: Ejército comienza ofensiva en la ciudad de Gaza

El plan, recientemente aprobado, autoriza el reclutamiento de aproximadamente 60.000 reservistas, lo que aumenta el temor de que la campaña empeore la ya catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

"No estamos esperando. Hemos iniciado las acciones preliminares y, ya ahora, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlan las afueras de la ciudad de Gaza", declaró el ejército israelí.

Los planes de Israel de expandir los combates y tomar la ciudad de Gaza han provocado el rechazo internacional y la oposición nacional. La Cruz Roja se convirtió en la última voz en condenar el plan el jueves, calificándolo de "intolerable".

Antes de la ofensiva, el ejército israelí anunció que el reclutamiento de los reservistas comenzaría a principios de septiembre y añadió que la segunda fase de la llamada operación "Carros de Gedeón" ya había comenzado.

Los residentes de la Ciudad de Gaza describieron los incesantes bombardeos de la noche a la mañana. El portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza, Mahmud Bassal, indicó que los ataques aéreos y de artillería durante la noche tuvieron como blanco zonas al noroeste y sureste de la Ciudad de Gaza.

El jueves por la noche, el ejército israelí detalló diversas operaciones en la Franja de Gaza en las últimas semanas. Afirmó que las maniobras y los ataques "crearon las condiciones" para que el ejército intensificara la presión sobre Hamás y sentara las bases para las siguientes etapas de la campaña".

La agencia humanitaria de la ONU advirtió que el plan israelí de expandir las operaciones militares en la ciudad de Gaza tendrá un impacto humanitario terrible en la población, ya agotada.

"Obligar a cientos de miles a desplazarse al sur es una fórmula para un mayor desastre y podría equivaler a un traslado forzoso", declaró la OCHA.

También la oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos también expresó su preocupación.

“Cientos de familias se han visto obligadas a huir, incluidos muchos niños, personas con discapacidad y personas mayores, sin un lugar seguro al que ir”, declaró.

Según informes, otros “permanecen atrapados, completamente aislados del suministro de alimentos, agua y medicamentos”, añadió.

Mientras Israel reforzaba su control sobre las afueras de la ciudad de Gaza, los mediadores seguían esperando una reacción oficial israelí a su última propuesta de alto el fuego, que Hamás aceptó a principios de esta semana.

Israel y Hamás han mantenido una serie de negociaciones indirectas a lo largo de los casi dos años de conflicto, allanando el camino para dos breves ceses del fuego durante los cuales se liberaron rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

De los 251 cautivos secuestrados durante los ataques terroristas de Hamás de octubre de 2023, 49 siguen en Gaza, incluyendo 27 que, según el ejército israelí, están muertos.

Fuentes de las milicias palestinas dijeron esta semana que la última propuesta de cese del fuego exige la liberación de 10 rehenes y 18 cadáveres de Gaza.

Los rehenes restantes serían liberados en una segunda fase, junto con las conversaciones para un acuerdo más amplio.

Qatar y Egipto, con el respaldo de Estados Unidos, han supervisado varias rondas de diplomacia itinerante. Qatar afirmó que la última propuesta era “casi idéntica” a una versión anterior aprobada por Israel, mientras que Cario declaró el lunes que “la pelota está ahora del lado de Israel”.

El miércoles por la noche, Hamás criticó duramente los planes de tomar el control de la ciudad de Gaza, que demuestra la “flagrante indiferencia” de Israel ante los esfuerzos para negociar un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes.

(ANSA).