Israel: Ejército en la periferia de Gaza City para la ofensiva

“Se espera que decenas de miles de reservistas se presenten al servicio el 2 de septiembre para la ofensiva, que probablemente comenzará en las próximas semanas”, señaló.

El número inicial de muertos por los ataques israelíes contra Gaza asciende a al menos 11, según fuentes médicas citadas por Al Jazeera, que indicó que seis personas murieron mientras buscaban comida.

“Son 289 los palestinos que murieron de hambre en la Franja de Gaza, incluidos 115 niños”, dijo Munir al-Bursh, jefe del Ministerio de Salud dirigido por Hamás, en una declaración a Al Jazeera.

En tanto, el periodista palestino Khaled Al-Madhoun, camarógrafo de Palestine TV, fue asesinado el sábado por la anoche tras recibir disparos de las fuerzas israelíes en el norte de Gaza.

Según un corresponsal de WAFA, Al-Madhoun fue atacado en la zona de Zikim, al norte de la Franja de Gaza.

El Sindicato de Periodistas Palestinos expresó sus condolencias por su fallecimiento, condenó su asesinato y recalcó que atacar a periodistas es un delito cometido por las fuerzas israelíes en un intento de ocultar la verdad. (ANSA).