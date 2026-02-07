Israel: el 19 se reúne el primer Consejo de Paz: sobre la mesa, fase 2 para Gaza

Por el momento, la participación italiana parecería quedar excluida. El ministro Antonio Tajani, al volver sobre el tema, recordó el "límite constitucional" para Roma. "Siempre estamos dispuestos a hablar de iniciativas relacionadas con la paz y a hacer nuestra parte también en Gaza, por ejemplo con la formación de la policía.

Pero en el caso del Board of Peace, el artículo 11 de nuestra Constitución entra en conflicto con el artículo 9 del Estatuto: para nosotros es un obstáculo insalvable desde el punto de vista jurídico", reiteró.

Tajani añadió: "Las relaciones con Estados Unidos son muy positivas. En el diálogo con el secretario de Estado Marco Rubio y con el vicepresidente JD Vance, durante los Juegos Olímpicos de Milán, reafirmamos los buenos vínculos y nuestra posición".

Italia, por lo tanto, permanece a la expectativa y, por ahora —según se indica— ni siquiera estaría sobre la mesa la hipótesis de una participación como "observador", como habían anticipado algunos medios.

Las informaciones publicadas por Axios sobre la reunión del 19 de febrero fueron confirmadas por otras fuentes diplomáticas a medios israelíes y por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien, al hablar en un evento, afirmó haber recibido una invitación para participar en la "reunión inaugural en la capital estadounidense".

La sede podría ser el Donald Trump Institute of Peace, aunque los preparativos aún se encuentran en una fase inicial.

Según fuentes citadas por Axios, la administración estadounidense intentará reunir a líderes mundiales en Washington "después de no haber logrado el apoyo de la mayoría de los aliados occidentales para el Board of Peace, debido al escepticismo sobre su funcionamiento".

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a medios internacionales que 60 países fueron invitados a integrar el consejo y que, hasta ahora, 35 aceptaron la propuesta. Israel no firmó la carta del Consejo de Paz durante la ceremonia de Davos (Netanyahu no quiso que lo hiciera el presidente Isaac Herzog, presente en el acto), pero el primer ministro anunció que la solicitud de Trump para integrarlo había sido aceptada.

También Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Qatar confirmaron su adhesión enviando representantes para la firma. Otros países que aceptaron son Bahréin, Marruecos, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Kosovo, Paraguay, Uzbekistán y Mongolia.

Varios medios informaron además que Bielorrusia, Vietnam y Kazajistán también decidieron sumarse.

Mientras tanto, la apertura del paso fronterizo de Rafah marcó el primer paso en la implementación de la segunda fase del plan. En las últimas semanas, tras bambalinas, se desarrollan intensas negociaciones para permitir el ingreso, por primera vez, del consejo técnico que deberá gobernar la Franja. (ANSA).