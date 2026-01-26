Israel: el cuerpo del último rehén ya en Israel, ahora una nueva fase

Gvili, de 24 años, es el último rehén fallecido en ser devuelto a Israel.

"Después de dos años y medio, es un verdadero alivio", comentó su madre, Talik.

"Todos llevamos el pin amarillo de los rehenes; ahora que la misión se completó, es el momento de quitárnoslo. Porque los hijos regresaron a sus fronteras", declaró el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante una sesión especial en la Knesset en honor al primer ministro albanés, Edi Rama.

Jared Kushner, yerno y enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el hallazgo de Gvili "cierra uno de los capítulos más oscuros del conflicto en Medio Oriente".

"Acabamos de recuperar el último cuerpo de un rehén en Gaza.

De esta manera hemos traído de vuelta a casa a todos los 20 rehenes vivos, y a todos los muertos. Un trabajo extraordinario. Muchos pensaban que era algo imposible de lograr. Felicidades a mi gran equipo de campeones!", exultó Trump en su cuenta de la red social Truth, instando a Hamás a cumplir con sus compromisos y desarmarse.

Los militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) trabajaron día y noche desde el sábado, después de recibir información de inteligencia sobre el paradero de los restos del sargento mayor de la policía fronteriza.

Cuando los expertos forenses confirmaron que la estructura dental de uno de los 250 cuerpos exhumados coincidía con Gvili, los soldados estallaron en lágrimas.

El jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, llegó al lugar para rendir homenaje al sargento, que había sido prisionero en el cementerio musulmán durante 843 días.

La mañana del 7 de octubre, Gvili se encontraba en casa con un hombro roto debido a un accidente, pero al enterarse del asalto de Hamás, salió para unirse a su unidad.

Se enfrentó a los terroristas en una feroz batalla, salvó vidas y fue asesinado y secuestrado solo después de agotar su munición.

La gran operación para localizarlo comenzó mientras el gobierno israelí enfrentaba el desafío de reabrir el cruce de Rafah, presionado fuertemente por Estados Unidos, antes de que los restos fueran devueltos, como dictaban los acuerdos.

Ahora, el gobierno de Netanyahu podrá proceder a la apertura del alto paso de entrada y salida entre la Franja y Egipto.

La segunda parte del Plan Trump puede comenzar a avanzar.

Sin embargo, persiste el dilema más complicado: el desarme de Hamas.

"El regreso de Gvili representa un paso clave para la implementación completa de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Hamas debe proceder al desarme como lo prometió.

La apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto ocurrirá en los próximos días", confirmó Trump en una entrevista a Channel 12. (ANSA).