Israel: El equipo de Trump calienta motores, "para Gaza más de 5 mil millones"

"Los Estados miembros comprometieron más de 5 mil millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza y miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y en la Policía Local para mantener la seguridad y la paz", escribió en la red social Truth, recordando las etapas que llevaron a la creación del Consejo de Paz que tiene "poder ilimitado".

"El pasado octubre publiqué un Plan para el fin definitivo del conflicto en Gaza y nuestra Visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a récords de velocidad y obtenemos la liberación de cada rehén, vivo y fallecido", recordó.

Finalmente, "el mes pasado, una veintena de ilustres Miembros Fundadores se unieron a mí en Davos, Suiza, para celebrar su constitución oficial y presentar una visión valiente para los civiles de Gaza y, en última instancia, más allá de Gaza: ­la paz en el mundo!", exclamó.

Son alrededor de 30 los países que han formalmente adherido hasta ahora, incluidos autócratas y soberanistas: desde Arabia Saudita del príncipe heredero Mohammad bin Salman hasta Turquía de Recep Tayyip Erdogan, desde Argentina de Javier Milei hasta Hungría de Viktor Orban, siendo el único país de la UE junto a Bulgaria.

Sin embargo, aún está por definirse quién estará en la primera reunión, el 19 de febrero en Washington. Hasta ahora, confirmaron su presencia Orban y el primer ministro albanés Edi Rama.

No estará el premier israelí, Benjamín Netanyahu, quien, irritado por la presencia de algunos enemigos históricos de Israel, se unió al Consejo para la paz en el último momento, pero enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

Italia, que rechazó la invitación de formar parte del Consejo por "insuperables limitaciones constitucionales", anunció su presencia en la reunión del jueves como "país observador", al igual que Rumania, representada por el presidente Nicusor Dan, y Chipre, que aún no decidió el nivel de su delegación. La figura del observador no está prevista por los estatutos del Consejo de Paz, pero surgió como un recurso para superar posibles obstáculos formales o incomodidades políticas.

Además estará presente la Comisión Europea, aunque de manera menor, con la comisionada para el Mediterráneo, Dubravka Suica, con la intención, explican en Bruselas, de participar en la discusión sobre la reconstrucción de Gaza y no de apoyar al Consejo.

De hecho, desde su creación, el Consejo no estuvo exento de críticas, incluida la de ser una especie de "mini-ONU personal" de Trump, que lo preside personalmente y cuyo mandato no tiene fecha de caducidad.

Los Estados miembros son invitados por el magnate: quienes donen inmediatamente 1.000 millones de dólares -hasta ahora solo lo han prometido Estados Unidos y los Emiratos- tendrán un asiento permanente, los demás permanecerán gratis durante tres años y su renovación estará siempre a discreción de Trump.

En el comité ejecutivo se sientan nombres cercanos a Donald: desde su yerno Jared Kushner, hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, hasta el enviado especial Steve Witkoff, mientras que la administración actual de la Franja está a cargo de un comité de tecnócratas palestinos.

Según la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, los estatutos no reflejan la resolución de la ONU que certificó su creación, la cual debería haber sido limitada hasta 2027 y exclusivamente a Gaza. (ANSA).