Israel: El líder belicista Ben Gvir, "no nos derrotarán"

Las palabras pronunciadas por el ultraconservador Itamar Ben Gvir al carismático líder palestino Marwan Barghouti, quien lleva 23 años en prisión y se enfrenta a un nuevo proceso judicial, en un video grabado por el propio ministro, se hicieron virales en redes sociales, provocando una ola de indignación, no solo entre los palestinos.

La controvertida jugada del ministro de seguridad, incluyendo el momento oportuno, coincide con el anuncio de su socio y aliado, el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, sobre la construcción de 3400 asentamientos en la zona entre Cisjordania y Jerusalén Este, enterrando para siempre, según sus propias palabras, la idea de un Estado palestino.

Ben Gvir afirma que la reunión en la prisión de Ganot fue casual, durante una visita a las instalaciones, también porque el nombre de la penitenciaría donde se encuentra Barghouti es secreto. "No ganarán. A cualquiera que se oponga al pueblo de Israel, a cualquiera que mate a nuestros niños, a cualquiera que mate a nuestras mujeres, lo exterminaremos. Deben saber esto", le dice en el vídeo de 13 segundos a un Barghouti irreconocible, demacrado y dolorido, con la cabeza rapada y sin su característico bigote, quien, sentado en un banco, parece asentir ante los insultos.

Si su encuentro no es casualidad, el de Ben Gvir es sin duda un gesto estratégico, una provocación deliberada, un intento de humillar al hombre al que sus partidarios llevan años intentando presentar como el "Mandela palestino". Barghouti, arrestado en 2002, fue condenado en 2004 a cinco cadenas perpetuas por los atentados terroristas que mataron a cinco israelíes durante la segunda Intifada, que se extendió entre 2000 y 2004.

Histórico dirigente de Al Fatah, el partido de Yasser Arafat y del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, de 66 años, a pesar de llevar más de veinte años sin ocupar el cargo, sigue siendo considerada una figura unificadora en la sociedad palestina, profundamente dividida desde hace más de 30 años, tanto política como geográficamente. No es casualidad que Barghouti encabece constantemente las listas de presos que deben ser liberados a cambio de la liberación de rehenes, una petición que Israel nunca ha aprobado.

"Mi padre ha perdido mucho peso y parece viejo", comentó su hijo Arab en el vídeo de Ben Gvir, calificando el gesto del ministro de extrema derecha de "arrogancia descarada". "Marwan, no reconocí tus rasgos, y quizás una parte de mí no quiere aceptar todo lo que tú y los prisioneros han soportado en prisión", escribió su esposa, Fadwa.

La delegación de la Autoridad Palestina ante la ONU escribió que Barghouti "ha perdido más de la mitad de su peso debido a la negligencia y el maltrato".

Ben Gvir respondió a estas reacciones diciendo: "Que su nombre sea borrado".

Mientras tanto, mientras Israel avanza con los preparativos para su ocupación total de la Franja de Gaza, la ONU informa que al menos 1760 palestinos han muerto en Gaza desde finales de mayo, 994 de los cuales hacían fila para recibir alimentos y otros 776 mientras perseguían convoyes de ayuda humanitaria.

Y en previsión de la nueva ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los israelíes que se oponen a la postura de Netanyahu se preparan para una jornada de huelga. Con "un único llamamiento, en las calles, en las plazas, en las intersecciones, en las redes sociales y en todas partes: ­Traerlos a casa ya!", anunció el Foro de Familias de Rehenes en vísperas del confinamiento total en el país. Cientos de iniciativas están planeadas. (ANSA).