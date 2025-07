Israel: el partido Judaísmo Unido de la Torá abandona el Gobierno israelí ante el reclutamiento de ultraortodoxos

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá ha abandonado el lunes por la noche tanto el Gobierno como la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, en el marco de una disputa en curso sobre el servicio militar obligatorio para los estudiantes haredíes de la 'yeshiva' --centro de estudios judíos--. "Los miembros del Knesset de Degel HaTorá abandonarán hoy el Gobierno y la coalición", ha declarado en un comunicado recogido por el diario 'Times of Israel' un portavoz del rabino Dov Lando, líder espiritual de la facción no hasídica que compone el partido junto a la hasídica Agudat Yisrael. Degel HaTorá, que ha sido la primera en comunicar la decisión, ha acusado de esta forma al Gobierno de intentar "aumentar las dificultades de la vida de los estudiantes de la Torá" y de "incumplir repetidamente sus obligaciones de regular la situación jurídica de los queridos estudiantes de 'yeshiva'". Adicionalmente, el rabino referente del grupo ha afirmado en una carta adjunta recogida por el mismo medio que, en su opinión, "la participación en el Gobierno y en la coalición debía terminarse de inmediato, incluida la dimisión inmediata de todos los cargos", algo con lo que la facción ha cumplido, según lo anunciado por su delegación en la Knesset. La parte hasídica del partido tampoco ha tardado en unirse a la renuncia al afirmar el ministro de Asuntos de Jerusalén, Meir Porush, el nuevo proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio para los haredíes "satisfacía las demandas" de la facción y sus líderes espirituales. En consecuencia, tanto Porush como el presidente del Comité de Finanzas del Knesset, Moshe Gafni, y el viceministro de Transporte, Uri Maklev, han presentado sus dimisiones. Sus decisiones tardarán 48 horas en hacerse efectivas, otorgando al primer ministro, Benjamin Netanyahu, una estrecha ventana para intentar retenerlos. La retirada de este partido ultraortodoxo, que no es sionista, se ha producido tras su amenaza, el mismo día, de que abandonaría la coalición de Gobierno al cabo de un día si no se le presentaba un proyecto de ley que eximiera a los estudiantes haredíes del servicio militar. La decisión tiene ecos en la fracasada solicitud de la oposición para presentar una moción de censura contra el Gobierno el pasado mes de junio, cuando Netanyahu evitó la disolución del Parlamento de Israel gracias a un acuerdo con los ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas que suavizaba algunas de las duras sanciones incluidas en una propuesta de ley del presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, Yuli Edelstein. Precisamente, el partido Shas amenazó también el domingo con abandonar la coalición ante la falta de progreso en la consecución de la exención militar haredí, según lo recogido por la televisión estatal Kan, que informó el domingo de que el presidente del grupo, Aryeh Deri, habría instado a los dirigentes de la organización a prepararse para dimitir del Gobierno en los próximos días y unirse a la oposición. El movimiento estaría coordinado con Judaísmo Unido de la Torá.