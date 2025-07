Israel: El partido ultraortodoxo Shas abandona el Gobierno de coalición liderado por Netanyahu

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Religiosos de Israel, Michael Malchieli, ha confirmado este miércoles la salida del partido ultraortodoxo Shas del Gobierno de coalición liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, debido a la disputa por el servicio militar obligatorio para los estudiantes haredíes de la 'yeshiva' --centro de estudios judíos--. El organismo con máxima autoridad en Shas, el llamado Consejo de Sabios de la Torá, ha determinado que tras las "exigencias draconianas" del presidente de la comisión de Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, y su incumplimiento del acuerdo, los miembros del partido dimitirán "de inmediato" de sus cargos. En este sentido, ha indicado que "en la situación actual no es posible formar parte del gobierno", si bien ha expresado que no colaborará con la oposición para tumbar al Gobierno, según un comunicado leído por Malchieli y recogido por los medios israelíes. Esto se produce después de que en la víspera el partido Judaísmo Unido de la Torá también saliese del Ejecutivo en protesta por la violación del acuerdo suscrito en junio entre Edelstein y los partidos ultraortodoxos, que evitó la disolución del Parlamento y prometía condiciones más laxas para el reclutamiento a los haredíes. Una vez que se haga efectiva la salida de Shas, el Gobierno de Netanyahu --que cuenta ahora con 60 escaños-- estará en minoría, con tan solo 49 escaños tras perder los once asientos del partido, que es la tercera fuerza parlamentaria en la Knesset.