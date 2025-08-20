Israel: El polémico corredor E1 al este de Jerusalén

Se trata del bloque E1 (Este 1), el controvertido corredor diseñado en la década de 1990 al este de Jerusalén. Un área de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados en la que, según las intenciones del gobierno israelí, se construirán más de 3400 viviendas para colonos.

El objetivo es impedir eficazmente la creación de una vasta área metropolitana entre Ramala y Belén, una región que se convertiría en el corazón de un futuro Estado palestino.

En su lugar, la zona estaría poblada por decenas de miles de colonos que se unirían a los aproximadamente 40.000 que ya viven en el asentamiento de Maale Adumim.

El interés estratégico de Israel es evidente, y los halcones del gobierno enfatizan sin rodeos el objetivo de la operación: impedir definitivamente la creación de un Estado palestino, socavando la propuesta emblemática de la comunidad internacional, la "solución de dos Estados", para la futura coexistencia entre Israel y Palestina.

El proyecto E1 se congeló en 2012 debido a la fuerte presión internacional, incluyendo Estados Unidos y Europa, sobre el segundo gobierno de Netanyahu. El plan se consideró una amenaza real para el proceso de paz que intentaban impulsar.

Ahora, los halcones del gobierno de Netanyahu, liderados por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, han reintroducido la operación. El propio Smotrich anunció la aprobación del nuevo asentamiento.

Los asentamientos son comunidades habitadas por ciudadanos israelíes en los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

Estos asentamientos están presentes en la Cisjordania ocupada (parte de la zona administrativa de Judea y Samaria), que está en gran parte bajo administración civil israelí, y en los Altos del Golán, anexados por Israel en 1981.

La construcción de asentamientos israelíes es considerada ilegal por la comunidad internacional. (ANSA).