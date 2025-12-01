Israel.- El presidente promete tener en cuenta "únicamente" el interés de Israel en un posible indulto a Netanyahu

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha subrayado este lunes que abordará "de la forma más correcta y precisa" la petición de perdón formulada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante los casos de corrupción por los que está siendo juzgado y ha destacado que "únicamente tendrá en cuenta los intereses" del país a la hora de adoptar una decisión al respecto.

"El asunto de la petición de un perdón por parte de Netanyahu está claramente provocando un debate y es profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", ha dicho el presidente en un comunicado publicado menos de un día de que el primer ministro israelí anunciara su decisión.

"Ya he aclarado que (la petición de Netanyahu) se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", ha zanjado.

Netanyahu solicitó formalmente el domingo a Herzog que emita un perdón y le exima definitivamente, en pro del "interés nacional", de cualquier responsabilidad en los casos por supuesta corrupción por los que está siendo juzgado y por los que el primer ministro israelí ha rechazado hasta ahora cualquier responsabilidad.

Así, sostuvo en su carta que, a pesar de su interés personal en "llevar a buen término" el proceso judicial y lograr su "completa absolución", considera que "el interés público dicta lo contrario".

"No me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo", reseñó.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.