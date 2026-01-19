Israel: el rey de Marruecos acepta invitación de Trump al Consejo de Paz

(ANSA-AFP) - RABAT, 19 ENE - El rey Mohammed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a su Consejo de Paz como "miembro fundador".

Así lo anunció hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí.

"Recibiendo con agrado el compromiso y la visión del presidente Donald Trump para la promoción de la paz", el monarca "aceptó amablemente esta invitación".

En este contexto, el Reino de Marruecos ratificará la Carta que establece este Consejo, precisó el Ministerio.

El comunicado también indicó que "el presidente Trump desea lanzar la iniciativa para contribuir a los esfuerzos de paz en Medio Oriente y adoptar un nuevo enfoque a la resolución de conflictos en todo el mundo".

"El Consejo para la Paz -explicó el comunicado- tomará la forma jurídica de una organización internacional cuya misión es promover la estabilidad, restaurar la gobernanza y garantizar una paz duradera en las áreas afectadas o amenazadas por conflictos".

La participación en este Consejo está permitida exclusivamente por invitación del presidente de Estados Unidos.

Además, Marruecos acoge con agrado el anuncio del lanzamiento de la segunda fase del plan de paz global de Trump, así como la creación oficial del Comité Nacional para la Administración de Gaza como organismo temporal de transición.

Bajo la dirección del rey Mohammed VI, Marruecos "reitera su constante compromiso con una paz justa, global y duradera en Medio Oriente, que permita la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, que viva lado a lado y en paz con Israel". (ANSA-AFP).