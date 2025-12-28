Israel.- El Supremo israelí paraliza el cierre de la radio del Ejército a la espera de una decisión final

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Alto Tribunal de Israel ha decidido este domingo que paralizará la orden del Gobierno para cortar la emisión de la radio del Ejército israelí mientras delibera una decisión final al respecto. El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel aprobó este pasado lunes por la vía rápida, sin consulta con el Parlamento, la suspensión de las emisiones tras acusar a la radio de haberse convertido en un órgano de propaganda militar que discute abiertamente sus decisiones políticas. "Quizá exista en Corea del Norte", lamentó Netanyahu durante su anuncio en una decisión ejecutada por su ministro de Defensa, Israel Katz. "Galei Tzahal (nombre oficial de la emisora) se creó para dar servicio a los militares y sus familias y no para dar opiniones, muchas de las cuales van en contra de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sus soldados", apuntó. El presidente del tribunal, Yitzhak Amit, ha explicado que la decisión provisional ha sido adoptada tras conocer que el Gobierno preparaba medidas irreversibles para cerrar la emisora incluso antes de que la corte se pronunciara definitivamente, según ha informado la propia emisora.