El Ejército de Israel ha elevado este lunes a más de 220 el número de personas secuestradas y trasladadas a la fuerza por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su asalto del 7 de octubre en territorio israelí, que se saldó además con cerca de 1.400 muertos y que ha desatado una oleada de bombardeos contra la Franja de Gaza que ha dejado ya casi 4.700 palestinos muertos.

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagadi, ha indicado que las autoridades han podido confirmar hasta ahora el secuestro de 222 personas, incluidos militares capturados durante la ofensiva de Hamás, cuyas familias han sido notificadas. Asimismo, ha elevado a 308 los militares muertos durante el ataque del grupo islamista, según un comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su página web.

Hagari ha subrayado además que entre los secuestrados hay una cifra "no insignificante" de extranjeros, al tiempo que ha especificado que el último balance no incluye a Judith Raanan y a su hija Natalie, de nacionalidad israelí-estadounidense y liberadas por Hamás durante la noche del viernes, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha indicado que el Ejército israelí "está trabajando a través de todas las vías para liberar a los rehenes y llevarlos de vuelta a casa", tras ser preguntado sobre la posibilidad de un aplazamiento de la posible ofensiva terrestre contra la Franja para dar tiempo a los esfuerzos destinados a liberar a los secuestrados.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó a última hora del domingo que una ofensiva terrestre en Gaza podría durar varios meses porque busca eliminar al grupo armado. "Esta debe ser la última maniobra (terrestre) en Gaza, por la sencilla razón de que después de ella no existirá Hamás. Nos llevará un mes, dos meses, tres, pero al final no existirá", zanjó.

Los ataques del Ejército de Israel contra Gaza tras el ataque de Hamás han dejado casi 4.700 palestinos muertos --entre ellos más de 1.800 niños-- y alrededor de 14.000 heridos. Además, en torno a 1,4 millones de palestinos se han visto desplazados, de acuerdo con la última evaluación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).