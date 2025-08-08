Israel: Embajador de EEUU en Israel, duro contra GB

“¿Entonces Israel debería rendirse ante Hamás y alimentarlos mientras los rehenes israelíes mueren de hambre?”, escribió el diplomático en X.

“¿El Reino Unido se rindió a los nazis y les lanzó comida?

¿Ha oído hablar de Dresde, primer ministro Starmer? No fue comida lo que lanzó. Si hubiera sido primer ministro entonces, ¡el Reino Unido estaría hablando alemán!”, atacó Huckabee.

El diplomático es una voz particularmente proisraelí en la administración de Donald Trump y conocido por sus declaraciones incendiarias dirigidas a líderes internacionales en el pasado.

Ahora intentó así tocar la fibra sensible con un paralelismo entre la guerra en la Franja de Gaza y la Segunda Guerra Mundial, recordando incluso el bombardeo masivo llevado a cabo por británicos y estadounidenses sobre la ciudad alemana de Dresde.

Las palabras del embajador se produjeron después de que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se reuniera con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, en su residencia de campo, Chevening House, en Kent, al margen de unas vacaciones familiares en el Reino Unido.

Vance se limitó a mencionar "un desacuerdo" con el gobierno de Londres sobre Gaza, evitando tonos polémicos. (ANSA).