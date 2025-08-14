Israel: Embestida de Smotrich por la idea Estado palestino

El objetivo es construir 3400 viviendas para colonos en Cisjordania, dividiendo en dos el territorio administrado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y aislando Jerusalén Este.

Esta precipitada carrera fue condenada por el mundo árabe y la UE.

El plan del corredor E1 (Este 1) se suspendió durante 20 años debido a la fuerte oposición internacional, ya que impediría la creación de una zona urbana palestina continua que conectara Ramala, Jerusalén Este y Belén. Pero ahora, ante la planeada ocupación total de Gaza, la anexión de Cisjordania se convirtió nuevamente en un tema clave para los ultraortodoxos. "Quien quiera hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nuestra parte sobre el terreno: hogares, barrios, calles y familias judías que construyen sus vidas", declaró el ministro de Finanzas Smotrich en una rueda de prensa desde el asentamiento de Maale Adumim, donde comenzaría la expansión.

"Exhorto al primer ministro Netanyahu a que haga valer la soberanía israelí en Judea y Samaria, abandone la idea de dividir el país y garantice que para septiembre los hipócritas líderes europeos ya no tengan nada que reconocer", bramó el líder del sionismo religioso, y señaló a países como Francia que reconocerá a Palestina durante la Asamblea General de la ONU.

La aprobación del plan E1 se debatirá el próximo miércoles en un comité técnico del ministerio de Defensa, y las obras podrían comenzar en unos meses, según la ONG israelí Paz Ahora, que se opone a los asentamientos.

La Autoridad Palestina condenó enérgicamente este proyecto y pidió la intervención internacional y sanciones para detener su implementación. Las capitales árabes, Amán, Bagdad y Doha, se hicieron eco de este llamado.

En la mira, igualmente, las recientes declaraciones de Netanyahu que se dijo muy "muy ligado" a la visión del "Gran Israel": un territorio que, según la interpretación bíblica que se remonta al reinado de Salomón, incluye no solo los territorios palestinos, sino también partes de Jordania, Líbano y Siria.

Incluso la Comisión UE reiteró su oposición a "cualquier modificación territorial que no forme parte de un acuerdo político entre las partes implicadas". Estados Unidos tiene una opinión diferente: según el Departamento de Estado, "una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y es coherente con el objetivo de paz de esta administración en la región".

El afán de Israel por aplastar cualquier esperanza de un futuro Estado palestino ya se siente en la Franja, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) preparan una ofensiva contra Gaza City.

Netanyahu fijó la fecha límite simbólica del 7 de octubre, lo que abre una ventana para reanudar las conversaciones con Hamás, pero al mismo tiempo dejó claro que solo aceptará un acuerdo que conduzca a la liberación de todos los rehenes.

Y este punto fue reiterado por el jefe del Mosad, David Barnea, durante su reunión con las autoridades cataríes en Doha.

Trump también considera un alto el fuego y, según se supo, medita una visita a Israel en septiembre. Esta misión, aclararon fuentes estadounidenses, está subordinada al progreso de las negociaciones. (ANSA).