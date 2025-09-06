Israel emite alerta de evacuación antes de atacar un rascacielos en Ciudad de Gaza

El ejército israelí llamó el sábado a la población a evacuar los alrededores de un rascacielos del suroeste de Ciudad de Gaza ante el inminente bombardeo del edificio.

"Alerta urgente para los habitantes de Ciudad de Gaza [...] y en particular para quienes se encuentren en el edificio Al Ruya [...] o en las carpas cercanas", indicó en redes sociales el coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, en un mensaje acompañado de una vista aérea que muestra el edificio marcado en rojo.

"Las fuerzas [israelíes] atacarán el edificio próximamente debido a la presencia de infraestructuras terroristas de [el movimiento islamista palestino] Hamas dentro o cerca del mismo", agregó Adraee.

