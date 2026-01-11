Israel emite orden de evacuación antes de ataques en el sur de Líbano

El ejército de Israel emitió este domingo una nueva "orden de evacuación" de una aldea del sur de Líbano antes de ataques contra infraestructura del grupo Hezbolá.

"El ejército atacará próximamente una infraestructura militar" de Hezbolá en la aldea de Kafr Hata, "en respuesta a sus intentos ilegales de restablecer sus actividades en la región", anunció en la red X el portavoz en árabe del ejército israelí, coronel Avichay Adraee.

El ejército libanés había anunciado el jueves haber completado el desarme de Hezbolá al sur del Litani, a unos 30 km de la frontera con Israel, zona fuera de la cual se encuentra Kafr Hata.