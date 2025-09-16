Israel emite una nueva orden de evacuación "urgente" para el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Israel ha emitido este martes una nueva orden de evacuación "urgente" para el puerto de la ciudad de Hodeida, situada en el oeste de Yemen y bajo control de los hutíes, de cara a un nuevo bombardeo contra la infraestructura, en el marco de sus ataques contra el país al hilo del conflicto en Oriente Próximo.
"Advertencia urgente a todos los presentes en el puerto de Hodeida en Yemen. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán en las próximas horas en la zona especificada (...) a la luz de las actividades militares llevadas a cabo por el régimen terrorista hutí", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai.
Así, ha pedido a las personas y barcos presentes en el lugar que abandonen la zona "por su seguridad". "Cualquiera que permanezca en la zona está poniendo su vida en peligro", ha advertido, junto a un mapa de la zona que Israel exige que sea evacuada de cara al próximo bombardeo.
Israel ha lanzado numerosos ataques contra la infraestructura del puerto de Hodeida en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones por parte de los hutíes, que afirman que actúan para hacer frente a la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.
