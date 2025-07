Israel: "En Gaza horror sin precedentes", la ira de ONU y UE

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 22 LUG - Los palestinos de Gaza están pasando hambre. La desnutrición mata, casi tanto como el fuego israelí abierto contra quienes arriesgan su vida para procurarse un poco de comida para sí mismos, pero sobre todo para sus hijos.

Al menos 21 niños se encuentran entre las víctimas de la hambruna desde el pasado domingo, denuncian tres hospitales en la Franja, uno de ellos era un recién nacido de apenas 40 días.

El balance de muertes se actualiza hora a hora, entre quienes no sobreviven al hambre y quienes son asesinados por los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): en las últimas horas son al menos 43 personas, de las cuales 18 en un ataque al campo de desplazados de al-Shati, en Gaza City, y siete mientras esperaban la ayuda.

En Gaza "se está consumiendo un horror sin precedentes en la historia reciente. La desnutrición está en auge. El hambre llama a todas las puertas", alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el número de víctimas de la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023 superando, según los datos de Hamás, los 59.000 muertos.

Según la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, desde que la Fundación Humanitaria Gaza (FHG) -la controvertida organización respaldada por Estados Unidos e Israel- comenzó a distribuir ayuda en lugar de ONG y Naciones Unidas en mayo pasado, al menos "1000 personas hambrientas murieron" mientras buscaban comida.

"El esquema de distribución de la FHG es una trampa mortal y sádica -denunció el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini-. Los francotiradores disparan al azar sobre la multitud, como si tuvieran permiso para matar".

"Los civiles no pueden ser objetivos, las imágenes de Gaza son insoportables. Es necesario poner fin a esta situación ahora", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que presiona a Israel para que "abra un flujo seguro y rápido de ayuda humanitaria".

En una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, calificó de "inadmisible" la muerte de personas que buscan comida.

"Es Hamás el que dispara a los civiles y los tortura cuando intentan obtener ayuda", replicó el jefe de la diplomacia de Benjamin Netanyahu. Y siempre es Hamás quien no aceptó el acuerdo propuesto para el alto el fuego y la liberación de los rehenes, "saboteando las negociaciones", agregó Sa'ar, hablando de una "campaña de mentiras" llevada a cabo por los terroristas palestinos, "una trampa" en la que la comunidad internacional no debería caer.

Pero en Gaza "nadie se salva", acusó Lazzarini: incluso "médicos, enfermeros, trabajadores humanitarios y periodistas pasan hambre.

Muchos ahora se desmayan por falta de comida y cansancio mientras realizan su trabajo". También es dramático el llamado del Comité de redacción de la agencia de noticias France Presse (AFP), preocupado por la vida de sus diez colaboradores en la Franja: "Desde la fundación de AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto a un colaborador morir de hambre". Uno de ellos, Bashar, escribió en Facebook hace unos días: "Ya no tengo fuerzas para trabajar para los medios de comunicación. Mi cuerpo es delgado y ya no puedo trabajar. Espero que (el presidente francés, Emmanuel) Macron pueda ayudarme a salir de este infierno". El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, aseguró que París "está dedicando muchos esfuerzos" al intento de evacuarlos "en las próximas semanas". La indignación internacional por las imágenes de Gaza aumenta día a día: después del llamamiento firmado el lunes por 25 países, entre ellos Italia, para que la guerra se detenga "de inmediato", Gran Bretaña, promotora de la iniciativa, amenazó con nuevas sanciones contra Israel si no pone fin pronto a "los sufrimientos" de los palestinos. (Ansa).