Israel: "En Gaza, romper círculo hostilidad", Iglesia

El llamamiento ante la situación cada vez más difícil en Gaza proviene del cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Filoni regresará como peregrino a Tierra Santa en los próximos días: celebrará la Solemnidad de la Asunción el 15 de agosto y hará escala en Jerusalén, Belén y Nazaret.

"En verdad dijo el cardenal en una entrevista con ANSA hubiera preferido hacer esta peregrinación en silencio y casi de puntillas. Ser peregrino es siempre una forma de humillarse ante Dios, de meditar y orar".

Pero "ser peregrino en Tierra Santa hoy no es fácil, mientras hay una guerra en curso con innumerables víctimas, dolor y sufrimiento y al mismo tiempo hay violaciones de los derechos humanos e internacionales que al parecer nadie puede hacer cumplir", agrega.

"Para un cristiano explica el cardenal ser peregrino en la Tierra de Jesús, donde comenzó su fe, es esencial. Significa reavivar la propia fe incluso en las circunstancias actuales, estar del lado de los que sufren, vivir aunque sea brevemente en esa Tierra sin dejarse condicionar por el miedo".

Peregrinar "significa mostrar solidaridad con los que lloran; significa afirmar el derecho a vivir y existir en paz.

Digo esto pensando en Israel, los palestinos y todas las minorías, incluidos los cristianos de diversas denominaciones que viven allí; no acostumbrarse a la lógica de la violencia que engendra violencia".

"En esta solemnidad litúrgica de la Asunción de María al cielo continúa Filoni para los cristianos, la peregrinación significa visitar el lugar donde María, la madre de Jesús, tuvo su última morada" y "pedir luz para quienes guían a los pueblos y trabajan por la paz".

"Digo esto pensando no solo en Israel y Gaza, sino también en las numerosas guerras que cubren de sangre al mundo".

Respecto a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza en particular, Filoni enfatiza que "las consecuencias que ya están ocurriendo son terribles; debemos prever y tomar medidas para evitar que se agrave aún más el sufrimiento de toda la población", en referencia al plan de ocupación anunciado.

La comunidad cristiana de Tierra Santa sufre profundamente: lleva casi dos años sin trabajo debido a la falta de peregrinaciones. Recientemente, la Orden del Santo Sepulcro, gracias a sus miembros, envió donaciones voluntarias de US$16 millones al Patriarcado Latino de Jerusalén en 2024, y lo mismo ocurrirá en 2025, para apoyar la educación escolar.

Este es un compromiso formidable y continuo con la paz —comentó el cardenal— y la convivencia, empezando por los jóvenes estudiantes. Además, se realizan obras de caridad y proyectos laborales para las personas desempleadas debido a la crisis económica.

Se han asignado US$1,5 millones a Gaza para alimentos, agua, medicamentos y combustible.

Finalmente, invitó a todos los cristianos a regresar a esa tierra: "Mi pequeña peregrinación también quisiera ser un estímulo para reanudar las peregrinaciones a Tierra Santa; es una forma concreta de apoyar y ayudar a la comunidad cristiana".

