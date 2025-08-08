Israel enfrenta críticas dentro y fuera del país por escalada bélica en Gaza

(Agrega detalles, contexto y citas; cambia autores y procedencia)

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 8 ago (Reuters) - El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una medida que amplía las operaciones militares en el devastado territorio palestino y que provocó el viernes nuevas y enérgicas críticas dentro y fuera del país por la continuación de una guerra que dura ya casi dos años.

Alemania, un aliado europeo clave, anunció que detendrá las exportaciones de material militar a Israel que pueda ser usado en Gaza. Por su parte, Reino Unido instó a Israel a reconsiderar su decisión de intensificar la campaña militar.

En Israel, las familias de los rehenes retenidos por militantes en Gaza y los líderes de la oposición criticaron al primer ministro Benjamín Netanyahu por una decisión que, en su opinión, pone en peligro la vida de los cautivos.

Los aliados de extrema derecha de la coalición de Netanyahu han estado presionando para la toma total de Gaza como parte de su promesa de erradicar a los militantes de Hamás, aunque el ejército ha advertido de que esto podría poner en peligro la vida de los rehenes en poder de los militantes.

El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó de desastre la decisión de enviar fuerzas israelíes a Ciudad de Gaza, desafiando el consejo de militares y funcionarios de seguridad.

Lapid acusó a los ministros ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich de arrastrar a Netanyahu a una campaña larga que provocará la muerte de más rehenes y soldados.

En una entrevista con Bill Hemmer, de Fox News Channel, emitida el jueves, Netanyahu dijo que la idea es que el ejército se haga con el control de toda Gaza.

El anuncio de la oficina del primer ministro a primera hora del viernes, tras la reunión del gabinete de seguridad, indicó que el ejército tomará la Ciudad de Gaza, pero no precisó si las fuerzas israelíes se harán con el control de todo el enclave. Se espera que el gabinete respalde el plan para la Ciudad de Gaza.

"CORAZÓN DE GAZA"

El ejército dice que controla cerca del 75% de Gaza. Amir Avivi, general de brigada retirado, estimó que si los militares toman la Ciudad de Gaza, Israel controlaría alrededor del 85% de la franja.

"La Ciudad de Gaza es el corazón de Gaza. Es realmente el centro del Gobierno. Siempre ha sido la más fuerte e, incluso, a ojos de Hamás, la caída de la Ciudad de Gaza es prácticamente la caída de Hamás", dijo Avivi. "Tomar la Ciudad de Gaza cambia las reglas del juego".

Los medios israelíes dicen que en la actualidad viven 900.000 personas en la Ciudad de Gaza, incluidas muchas que fueron desplazadas por los militares.

Antes de la guerra, se creía que las unidades de combate más poderosas de Hamás operaban en el norte de Gaza, incluida la Ciudad de Gaza.

Netanyahu dijo en la entrevista que Israel no quiere quedarse con la Franja de Gaza, sino establecer un "perímetro de seguridad" y entregar el territorio a fuerzas árabes.

Todavía hay 50 rehenes retenidos en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes creen que unos 20 están vivos.

La mayoría de los liberados hasta ahora lo han sido gracias a negociaciones diplomáticas. Las conversaciones para lograr un alto el fuego que podría haber supuesto la liberación de más rehenes fracasaron en julio.

CONDENA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue uno de los líderes extranjeros que instaron a Israel a reconsiderar su decisión de avanzar hacia la Ciudad de Gaza.

Arabia Saudita, potencia regional que ha dicho que no podrá normalizar sus lazos con Israel sin el establecimiento de un estado palestino, condenó cualquier medida de ocupación de Gaza.

Israel ya había sido objeto de una creciente presión interna y en el extranjero por la guerra en Gaza, incluido el desastre humanitario en el enclave.

En las últimas semanas, Reino Unido, Canadá y Francia dijeron que podrían reconocer un estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Netanyahu dice que no pondrá fin a la guerra hasta que Hamás se desarme. Los sondeos muestran que la mayoría de los israelíes cree que debe poner fin a la guerra de forma inmediata mediante un acuerdo diplomático que suponga la liberación de los rehenes restantes.

El Foro de Familias de Rehenes, que representa a muchas familias de cautivos en Gaza, afirmó que seguir ocupando el enclave significa abandonar a los rehenes.

En un comunicado, la organización afirmó que el gabinete de seguridad optó por "embarcarse en otra marcha de imprudencia, a costa de los rehenes, los soldados y la sociedad israelí en su conjunto". (Reporte de Reuters; escrito por Michael Georgy y Alexander Cornwell; edición en español de María Bayarri y Carlos Serrano)