Israel entierra al militar secuestrado y asesinado en Gaza hace 11 años

Cientos de israelíes se congregaron el martes en la localidad de Kfar Saba para el funeral del oficial del ejército Hadar Goldin, cuyos restos fueron devueltos por Hamás tras haber permanecido en Gaza durante más de una década.

Una gran multitud llenó el cementerio militar, donde ondeaban banderas israelíes y se vieron retratos del joven teniente junto a una pancarta que decía: "Lo recordaremos siempre".

Israel recibió los restos de Goldin el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump.

Su padre, Simcha Goldin, elogió a su hijo como un "guerrero judío" y pidió a los asistentes "actuar con rectitud y no odiarse unos a otros, ese es el legado de Hadar".

Hadar Goldin, de 23 años, murió el 1 de agosto de 2014 durante una operación militar israelí en la Franja de Gaza conocida como Operación Margen Protector.

El militar lideraba una misión para destruir túneles de Hamás cuando cayó en una emboscada y fue asesinado.

La familia de Goldin celebró un funeral simbólico en 2014 después de que se recuperaran partes de su cuerpo de un túnel pero los intentos de recuperar el resto habían fracasado hasta ahora.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, Hamás ha devuelto a Israel a los 20 rehenes vivos que retenía y los restos de otros 24, incluido Goldin.

Cuatro cuerpos de rehenes capturados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 —que desencadenó la guerra de represalia en Gaza— siguen en el territorio palestino.

