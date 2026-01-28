Israel entierra los restos del último rehén recuperado de Gaza

Por Dedi Hayun

MEITAR, Israel, 28 ene (Reuters) - El cuerpo del último rehén israelí recuperado de Gaza fue enterrado el miércoles en un funeral al que asistieron cientos de personas y en el que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, se puso fin a un capítulo "doloroso" de la historia del Estado judío.

Ran Gvili, agente de policía fuera de servicio, murió luchando contra militantes de Hamás que atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Sus restos fueron trasladados a la Franja de Gaza por el grupo militante palestino Yihad Islámica, según las autoridades israelíes.

De las 250 personas secuestradas aquel día, Gvili fue el último en ser liberado vivo o muerto, y fue enterrado en Meitar, su ciudad natal, en el sur de Israel.

"El entierro de Ran Gvili pone fin a la dolorosa realidad de la existencia de rehenes israelíes en la Franja de Gaza, todos ellos, vivos y caídos", dijo Netanyahu en un panegírico en el funeral.

El presidente Isaac Herzog también pronunció un panegírico en el funeral. Dijo que toda la nación lloraba a Gvili, que tenía 24 años cuando murió, y que "los fragmentos destrozados de nuestros corazones pueden empezar a unirse lentamente hacia la curación y la reparación".

Gvili fue una de las cerca de 1.200 personas que murieron en el ataque, que desencadenó la guerra en Gaza, en la que, según las autoridades sanitarias palestinas, Israel ha matado a más de 71.000 palestinos.

Muchos de los rehenes fueron liberados durante dos breves periodos de alto el fuego, pero decenas murieron en cautiverio. En virtud de un acuerdo alcanzado en octubre con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, Hamás y otros grupos acordaron devolver a los rehenes restantes, vivos o muertos, a cambio de la liberación de presos palestinos.

El ataque de Hamás, la masacre de judíos más sangrienta desde el Holocausto, se consideró en general el acontecimiento más traumático de la historia del país.

El episodio completa un aspecto central de la fase inicial del plan de Trump para poner fin a la guerra. La segunda fase, que Washington anunció que había comenzado a principios de este mes, incluye la reapertura de la frontera de Rafá de Gaza con Egipto. (Reporte de Dedi Hayun y Omri Taasan, editado en español por Javier Leira)