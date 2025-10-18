Israel entrega 15 cuerpos de palestinos a las autoridades gazatíes
Israel entrega 15 cuerpos de palestinos a las autoridades gazatíes
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades israelíes han entregado 15 cuerpos de palestinos a las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que denuncia que los cadáveres tienen señales de "abusos y palizas".
"El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 135", ha informado el Ministerio en un comunicado.
"Algunos cuerpos presentan signos de abuso, palizas, esposas y vendajes", explica el Ministerio. Hasta el momento han sido identificados siete de los 15 cuerpos, explica el Ministerio, cuyos profesionales médicos continúan trabajando conforme a los protocolos vigentes para completar los exámenes y poder entregar los restos a las familias.
Esta entrega se enmarca dentro del acuerdo firmado por Israel y Hamás hace dos semanas para la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos que incluye además un alto el fuego que ha propiciado la paralización de la cruenta ofensiva militar israelí sobre Gaza lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de casi 68.000 muertos y 170.000 heridos, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
- 1
Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”
- 2
Un enigmático grupo de WhatsApp usado para vender drogas, la estrategia para desvincularse del triple femicidio
- 3
Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso
- 4
Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín