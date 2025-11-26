Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han entregado este lunes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de la entrega el martes del cuerpo de un rehén hallado el lunes por Yihad Islámica en el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "han sido recibidos los cuerpos de 15 mártires entregados por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)", lo que eleva a 345 el total de cadáveres entregados hasta ahora por Israel.

"Hasta ahora han sido identificados los cuerpos de 99 de los 345 cuerpos entregados por la ocupación", ha subrayado, antes de destacar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos para completar el examen, documentación y entrega a las familias".

Asimismo, ha subrayado que durante las últimas 24 horas se han confirmado dos muertos en ataques ejecutados por Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, lo que eleva a 347 los "mártires" en este periodo, a los que se suman 889 heridos y 596 cadáveres recuperados.

"El balance de víctimas de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 69.785 mártires y 170.965 heridos", ha manifestado el Ministerio de Sanidad de Gaza, que ha reiterado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar a ellas".