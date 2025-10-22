Israel entrega los cadáveres de otros 30 palestinos que retenía tras el acuerdo con Hamás en Gaza

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado este miércoles la recepción de otros 30 cadáveres entregados por el Gobierno de Israel en el marco del acuerdo alcanzado para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que los cuerpos han sido entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha estado mediando en estos procedimientos, antes de resaltar que hasta la fecha se han recibido 195 cadáveres que retenía Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra Gaza.

Asimismo, ha manifestado que sus equipos "siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos hasta completar los exámenes, documentación y entrega a sus familias", antes de reiterar que algunos de ellos "muestran signos de torturas, palizas, están esposados o con los ojos tapados", tras acusar en varias ocasiones a Israel de malos tratos a estas personas durante su detención.

"Hasta la fecha han sido identificados 57 mártires por sus familias", ha afirmado, al tiempo que ha hecho hincapié en que los cuerpos de otras 54 personas no identificadas han sido enterradas este mismo miércoles en una fosa común. El director general del ministerio, Munir al Barsh, ha subrayado que "las primeras imágenes de los cuerpos entregados por la ocupación son impactantes y aterradoras".

En este sentido, Al Barsh ha denunciado que algunos de estos cuerpos "presentan signos de torturas, de haber sido pisoteados, quemados, estrangulados con cuerdas y ejecutados a corta distancia", según el diario palestino 'Filastin', sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado sobre estas acusaciones, que han sido continuadas por parte de las autoridades gazatíes desde el inicio del proceso de entrega de cadáveres.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado otros cinco fallecidos, uno tiroteado por las fuerzas israelíes y cuatro cadáveres recuperados de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes, al tiempo que ha indicado que "el balance de la agresión ha aumentado a 68.234 mártires y 170.373 desde el 7 de octubre de 2023".

"Desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 88 mártires, 315 heridos y se han recuperado 436 cadáveres", ha apuntado, si bien ha incidido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar en estos momentos", por lo que considera que la cifra de fallecidos es superior.

"VIOLACIONES ATROCES"

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha apuntado en un comunicado publicado en Telegram que los 54 cadáveres enterrados en Deir al Balá eran "difícil de identificar" y ha agregado que han sido depositados en tumbas identificables después de que fuera imposible determinar de quiénes se trataba.

"Los exámenes oficiales y las observaciones documentadas por agencias gubernamentales y de Derechos Humanos confirman que la ocupación cometió violaciones atroces contra los mártires", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que "un gran número de cuerpos muestran signos de que fueron ahorcados o tiroteados desde una distancia muy corta, lo que apunta a ejecuciones sumarias".

Asimismo, ha dicho que algunos de ellos "tienen las manos y los pies atados con correas de plástico antes de su ejecución" y ha manifestado que "el hecho de que se les taparan los ojos y los rasgos faciales apunta a que fueron arrestados antes de ser ejecutados".

Además, ha indicado que algunos de ellos "fueron aplastados por las orugas de los carros de combate de la ocupación israelí".

"Estos crímenes documentados constituyen pruebas concluyentes sobre ejecuciones extrajudiciales y suponen una violación flagrante de todas las normas humanitarias y acuerdos internacionales", ha puntualizado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, que han condenado "en los términos más firmes" estos "crímenes brutales" por parte de Israel.

"Fueron cometidos con premeditación y de forma deliberada. Hacemos a la ocupación israelí y a todos los países implicados en el genocidio totalmente responsables de estos crímenes horribles y bárbaros", ha dicho, antes de pedir a la comunidad internacional y al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investiguen estos hechos para que "los líderes de la ocupación israelí rindan cuentas por crímenes de guerra, genocidio y limpieza étnica contra el pueblo palestino en Gaza.

El acuerdo entre Israel y Hamás llevó aparejado un alto el fuego en Gaza y la liberación por parte del grupo palestino de los 20 rehenes que seguían con vida. Además, ha entregado 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 200 cadáveres, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.