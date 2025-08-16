Israel entregará tiendas para evacuar a civiles de Gaza City

Así lo anunció COGAT, el organismo israelí encargado de la coordinación de actividades en los territorios.

"La ayuda será transferida a través del cruce de Kerem Shalom por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, tras una exhaustiva inspección de seguridad realizada por las autoridades del Ministerio de Defensa", añadió COGAT, y enfatizó que "las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando conforme al derecho internacional para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

El plan del gobierno israelí prevé que el ejército ocupe la ciudad de Gaza, donde se estima que existen un millón de civiles que serán evacuados hacia el sur. (ANSA).