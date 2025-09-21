Israel envía a una tercera división del Ejército a Gaza

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo del envío de una tercera división, la 36ª División, a la ciudad de Gaza para reforzar la ofensiva terrestre sobre la capital gazatí.

"La 36ª División también entra en la ciudad de Gaza como parte de la intensificación de los combates", ha informado el Ejército israelí en sus canales oficiales en redes sociales.

La 36ª División se retiró de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y pasó dos semanas preparando su inclusión en la ofensiva de la ciudad de Gaza. Cada división consta de entre 10.000 y 15.000 militares.

"En los últimos días decenas de objetivos terroristas han sido atacados en la Franja de Gaza con el objetivo de aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas maniobren para entrar en la zona", ha explicado.

El comunicado concluye indicando que estas tropas "seguirán operando en la Franja de Gaza el tiempo que sea necesario para proteger a los ciudadanos de Israel".

Según las informaciones recogidas por la agencia de noticias palestina WAFA, al menos 68 personas han muerto a manos de las tropas israelíes desde la madrugada de este domingo, una cifra que incluye únicamente a los cadáveres trasladados a los hospitales que siguen operativos, sin que las autoridades hayan dado por ahora una cifra oficial de fallecidos durante la jornada.

En total, las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), estiman que al menos 65.283 personas han muerto como consecuencia de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.