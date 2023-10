El Ejército israelí ha confirmado este miércoles que un "error humano" ha sido la causa del envío de una alerta a los residentes del norte de Israel tras una falsa alarma por una "incursión terrorista" con drones en Maalot Tarshiha, una ciudad a ocho kilómetros de la frontera libanesa.

Las Fuerzas de Defensa han aclarado en la red social X que se ha tratado de una falsa alarma ante los rumores de que se pudiese tratar de un ciberataque. Previamente, habían informado de que "no existe un riesgo a la seguridad" en el norte de Israel.

La alerta ha llegado a los teléfonos móviles de los residentes, si bien no se han activado las alarmas en las ciudades. El incidente ha obligado a poner en guardia al Centro Médico Rambam, en Haifa, un hospital subterráneo con 2.000 camas, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Las Fuerzas de Defensa están monitoreando el área desde tierra y aire", han indicado con anterioridad en un breve comunicado en la red social X, agregando que los residentes "deben seguir obedeciendo" las instrucciones dadas por las autoridades.

La situación sigue siendo tensa tanto en Tiberias, como en los Altos del Golán o en Haifa. En este último lugar el Ejército israelí ha informado del lanzamiento de un misil en Carmel que ha caído en un área abierta sin dejar víctimas y posteriormente ha sido reivindicado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha publicado un vídeo en el que muestra un ataque llevado a cabo esta mañana con misiles guiados antitanque contra un puesto del Ejército israelí en la frontera libanesa. En respuesta, Israel ha lanzado un ataque con drones que se ha saldado con al menos tres heridos.