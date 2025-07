Israel: Enviado especial de EEUU viaja a Israel

Fuentes estadounidenses filtraron que los esfuerzos humanitarios en la Franja son prioritarios y que Witkoff se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu el jueves.

Empero, otras fuentes israelíes calificadas enfatizan que el viaje del enviado se centra en reactivar las conversaciones de alto el fuego y reanudar entregas de alimentos más abundantes y regulares a los gazatíes.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, hizo comentarios impactantes al respecto: afirmó que las imágenes de personas "muriendo de hambre" en Gaza "recuerdan" otros momentos trágicos de la historia, como el "gueto de Varsovia" o "la liberación de Auschwitz". Ribera añadió que, actualmente, "no hay consenso en la Comisión" sobre la respuesta de la UE a la "situación intolerable desde cualquier punto de vista" derivada de las acciones militares de Israel en Gaza.

The New York Times (NYT) volvió a abordar los efectos de la hambruna, corrigiendo un artículo reciente en el que publicó la imagen de un niño gazatí flaco que horrorizó al mundo. El periódico estadounidense explicó que el niño padece una grave enfermedad preexistente, dando a entender que la desnutrición no es el único factor que lo ha reducido a ese estado.

Jerusalén condenó el uso de fotos de niños enfermos para culpar a Israel: "Es deplorable que los medios internacionales crean las abominables mentiras de Hamas. Primero publican, luego verifican, si es que lo hacen", declaró el cónsul general de Israel en Nueva York, Ofir Akunis.

Mientras tanto, el ministerio israelí de Asuntos Exteriores publicó un vídeo en la red social X que muestra al niño evacuado a Italia hace dos meses para recibir tratamiento por una grave enfermedad genética, cuya foto fue publicada por un periódico para simbolizar la hambruna en Gaza: "La enfermedad de un niño convertida en propaganda. Esto no es periodismo", escribió el ministerio.

Witkoff durante su visita a la región tiene intención de visitar los centros de distribución de las ayudas en la Franja administrados por la estadounidense Gaza Foundation.

Para la administración estadounidense, según los analistas, esta es una visita particularmente crítica, "el último intento por alcanzar un acuerdo". Por ello, su llegada se considera una señal de que Washington vislumbra un resultado en el horizonte. Aunque, subrayan los analistas, también existe preocupación: el enviado de Trump teme que los ministros de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich puedan socavar el acuerdo. Por lo tanto, no se descarta que Witkoff solicite una reunión directa con ellos, en un intento de convencerlos en un momento crucial, de acuerdo con Yedioth Ahronoth. En tanto, durante la noche del martes al miércoles, Israel entregó a los mediadores un documento en el que rechazaba algunas de las principales demandas de Hamás: una decisión final sobre los nombres de los prisioneros palestinos que se intercambiarían por rehenes, la apertura del cruce de Rafah, la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del eje de Filadelfia y la disolución de la Fundación Gaza. Se espera que Witkoff ejerza una fuerte presión tanto sobre Hamás como sobre Israel. El enviado especial debería volar incluso a Egipto y Qatar, los dos países mediadores. Al mismo tiempo, gran parte de la ayuda humanitaria es robada en su camino hacia Gaza. Están surgiendo videos del enclave que muestran a hombres armados tomando el control de camiones y vendiendo la mercancía en el mercado negro a precios exorbitantes. En la Franja, un kilo de azúcar cuesta ahora 400 shekels (más de 100 euros), un paquete de café hasta 500 shekels (128 euros), un litro de aceite 250 shekels (64 euros) y un plátano puede llegar a costar hasta 17 shekels (más de 4 euros). (Ansa).