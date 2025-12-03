Israel enviará un delegado a Líbano para reunirse con responsables políticos y económicos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que enviará a un representante para que se reúna con líderes políticos y económicos en Líbano, y así sentar "una base de relaciones y de cooperación económica" entre ambos países.

Netanyahu "encargó al director interino del Consejo de Seguridad Nacional que envíe a un representante suyo a una reunión con responsables gubernamentales y económicos en Líbano", indicó la oficina del mandatario en un comunicado.

El texto no precisa cuándo tendrá lugar el encuentro, pero enfatiza que esto es "un intento inicial de establecer una base de relaciones y cooperación económica entre Israel y Líbano".

Beirut no reconoce oficialmente a su vecino del sur, y las relaciones entre ambas naciones son extremadamente delicadas.

El anuncio llega después de que la emisaria estadounidense para Líbano, Morgan Ortagus, visitara el martes Jerusalén. La representante se reunió con el canciller Gideon Saar y, según la prensa israelí, también con Netanyahu.

También sigue al reciente viaje del papa León XIV a Líbano, donde el martes reclamó "nuevos enfoques" para promover la paz en Oriente Medio.

El ejército israelí acusa al movimiento islamista Hezbolá de haber violado el alto el fuego instaurado hace algo más de un año en el sur de Líbano.

La semana pasada, el ejército hebreo llevó a cabo múltiples bombardeos en ese país, apuntando -según afirma- contra supuestos miembros e infraestructuras de esa organización aliada de Irán.

En el aniversario de la tregua, a fines de noviembre, el ejército israelí precisó haber efectuado 1.200 operaciones y "eliminado a más de 370 terroristas" de Hezbolá, Hamás y otros grupos palestinos durante el alto el fuego.

Estados Unidos ha presionado por su lado al gobierno de Líbano para que desarme a Hezbolá, y ha abogado repetidamente por la celebración de negociaciones entre Líbano e Israel.

