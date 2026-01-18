Israel: Erdogan entre los líderes del Consejo de Gaza, la ira de Tel Aviv

El presidente estadounidense comenzó a enviar cartas de invitación, incluyendo al egipcio Abdel Fattah al-Sisi, al argentino Javier Milei, al paraguayo Santiago Peña y al primer ministro canadiense Mark Carney.

Un total de 60 jefes de estado fueron invitados a unirse, creando un organismo diverso que, según las aspiraciones de Estados Unidos, podría reemplazar a la ONU y también abordar otras crisis, desde Venezuela hasta Ucrania.

"Es hora de convertir los sueños en realidad. Nuestro esfuerzo reunirá a un ilustre grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera", reza la carta enviada por Trump y publicada por Milei en X.

El presidente argentino les agradeció y se sumó de inmediato a la iniciativa.

Carney también tiene la intención de unirse, mientras Egipto examina los documentos recibidos para tomar una decisión.

Antes de invitar a los líderes políticos, Trump anunció la composición de dos comités: uno ejecutivo que apoya a la Junta de Paz y uno directivo para Gaza. Y son precisamente estos comités los que han provocado la ira de Israel.

"El anuncio sobre la composición del comité directivo de Gaza no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", vociferó el primer ministro Benjamin Netanyahu, instruyendo a su ministro del Exterior para que discutiera el asunto con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sin embargo, según fuentes de Haaretz, Netanyahu era plenamente consciente de los nombres elegidos por Trump y su postura es simplemente un "truco publicitario".

Gaza "no necesita ningún 'comité de gestión' que supervise su reconstrucción", insistió el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, quien instó a Netanyahu a "ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel que se preparen para volver a la guerra con una fuerza tremenda en la Franja, para lograr el objetivo principal de la guerra: la destrucción de Hamás".

Según informes, Israel también tiene en la mira al consejo ejecutivo creado para apoyar al alto representante para la Franja, Nickolay Mladenov, y al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), responsable de la gestión diaria del enclave, incluyendo el saneamiento, los servicios públicos y la educación.

El comité incluye, entre otros, a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero sobre todo, al ministro del Exterior turco, Hakan Fidan, y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi. Israel discrepa con estas dos opciones.

La Yihad Islámica Palestina, en bando opuesto a Netanyahu, también critica la composición del consejo de Gaza: según la facción islámica, los miembros fueron elegidos para servir a los intereses israelíes.

Con el Consejo de Paz, la Fase Dos del plan de paz representa un nuevo intento por avanzar en el objetivo del presidente de establecer la paz definitiva en Oriente Medio —a pesar de la negativa de Hamás a desarmarse— y fortalecer los Acuerdos de Abraham que él mismo diseñó.

Estos objetivos son esenciales en su búsqueda personal del Premio Nobel: por ahora, se conformó con el que comparte con la líder opositora venezolana María Corina Machado. (ANSA).