Israel es "solidario con la lucha del pueblo iraní", afirma Netanyahu

Israel es "solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia", afirmó el domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu en su primer comentario público desde el inicio del movimiento de protesta en Irán.

Durante una reunión del consejo de ministros, Netanyahu indicó haber hablado del tema con el presidente estadounidense Donald Trump durante su reciente visita oficial a Washington.

"Es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos", dijo el primer ministro israelí sobre el movimiento de protesta que sacude Irán desde el 28 de diciembre.

Irán e Israel, enemigos acérrimos desde el advenimiento de la República Islámica en 1979, se enfrentaron en junio en una guerra de 12 días, desencadenada por un ataque de una magnitud sin precedentes de Israel contra sitios militares, nucleares y zonas habitadas iraníes.

Nuevos enfrentamientos esporádicos y mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad estallaron el sábado por la noche.

Tras siete días de protestas, al menos 12 personas han muerto, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en informes de medios oficiales iraníes.

Las protestas comenzaron como una expresión de descontento por los altos precios y el estancamiento económico, pero desde entonces se ampliaron para incluir demandas políticas.

Las concentraciones del sábado por la noche en Teherán fueron calificadas de "limitadas" por la agencia de noticias iraní Fars y descritas como "compuestas generalmente por grupos de entre 50 y 200 jóvenes".

Según la agencia de noticias, se escucharon consignas políticas como "'Muerte al dictador'", pero no se produjeron disturbios destacables, salvo "algunos lanzamientos de piedras y el incendio de algunos contenedores de basura".

Estas protestas son las más significativas en Irán desde el movimiento de 2022-2023 desencadenado por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.

Las autoridades y los medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes, lo que complica la valoración de los acontecimientos. Las redes sociales se inundan de videos sobre la movilización, pero no todos pueden ser autentificados.