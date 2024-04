Israel espera que su respuesta a descarga iraní ponga fin al "intercambio de golpes"

Por Dan Williams

JERUSALÉN, 16 abr (Reuters) - Cuando Israel responda a los ataques con drones y misiles iraníes del fin de semana, su objetivo será enviar un mensaje de disuasión a Teherán, al tiempo que espera poner fin a esta ronda de hostilidades, dijo el martes un legislador de alto rango del Estado judío.

Entre las consideraciones israelíes a la hora de planificar un contraataque se encuentran la belicosidad de las potencias occidentales, el riesgo para las tripulaciones aéreas de cualquier salida contra Irán y la necesidad de mantener la atención en la ofensiva de Gaza, que dura ya más de medio año, señaló Yuli Edelstein.

"Tendremos que reaccionar. Los iraníes sabrán que hemos reaccionado. Y espero sinceramente que les sirva de lección de que no se puede atacar a un país soberano sólo porque te parezca factible", dijo Edelstein, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset.

Pero añadió: "Espero sinceramente que comprendan que no les interesa continuar con este tipo de intercambio de golpes por golpes. No nos interesa una guerra a gran escala. No estamos, como he dicho, en el negocio de la venganza".

Funcionarios israelíes afirman que la respuesta a los ataques iraníes será acordada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra. Edelstein, exministro del gabinete del partido de Netanyahu, el Likud, cuya función consiste ahora en revisar las decisiones del Gobierno, no aclaró hasta qué punto había sido informado de los planes operativos.

Irán calificó el ataque con drones y misiles del fin de semana de represalia por un ataque israelí que destruyó un edificio del complejo de su embajada en Damasco y mató a dos de sus generales y varios oficiales más.

Israel -que no ha asumido la responsabilidad del ataque del 1 de abril en Damasco- afirma que no puede sostener un frente abierto con los iraníes, especialmente mientras lucha frente las milicias respaldadas por Teherán en Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Una encuesta del Canal 13 de televisión reveló que el 29% de los israelíes apoya un ataque inmediato contra Irán, el 37% apoya atacar en una fecha posterior y el 25% se opone a tal acción.

El bombardeo iraní hirió a una niña israelí y causó daños limitados en una base aérea. Preguntado sobre si la respuesta israelí trataría de evitar más víctimas, Edelstein dijo que aún se estaban discutiendo los objetivos, pero que "siempre tenemos en cuenta las normas internacionales" y señaló que Israel no atacó intencionadamente a civiles.

(Redacción: Dan Williams; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)