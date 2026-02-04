Israel: Esperanza y temor en palestinos que regresan a Gaza

Esperan incluso durante horas para superar los controles, lentos y minuciosos. La mayoría había llegado herida, mutilada, y en Egipto encontró atención médica y consuelo, aunque las heridas del alma probablemente no sanen nunca, sobre todo en los niños que, en sus dibujos en el hospital, plasmaban explosiones y muertes en lugar de casas apacibles con jardín y flores.

También esta mañana varias personas cruzaron el paso de Rafah del lado egipcio al palestino, menos de los 50 cruces diarios acordados. Aun así, fueron más que los que ingresaron a Egipto en sentido contrario: enfermos que necesitan tratamiento, heridos o personas con enfermedades crónicas agravadas por la escasez de medicamentos en la Franja. Pese a todo, muchos temen salir y no poder volver a entrar.

Los equipos sanitarios desplegados por la gobernación del Sinaí del Norte y por la Media Luna Roja Egipcia ayudan a quienes se han recuperado a regresar, asistiendo en los complejos trámites. También se reportan maltratos sufridos por algunos repatriados a manos de bandas criminales dentro de la Franja de Gaza.

La Media Luna Roja Egipcia continúa su misión humanitaria de asistencia a enfermos y heridos, brindando servicios de emergencia y apoyo psicológico a niños y adultos mayores, incluso en las salas de Llegadas y Salidas de la terminal de Rafah.

Distribuyen comidas calientes y ropa, kits de higiene personal, y tratan de mantener unidas a las familias. Para los palestinos en Rafah prepararon además una "bolsa de regreso" con artículos básicos de primera necesidad.

Son cuantiosos los apoyos proporcionados por la Media Luna Roja, presente en la frontera desde el inicio de la crisis.

El paso de Rafah nunca se cerró del lado egipcio y los centros logísticos continuaron recibiendo de manera ininterrumpida la ayuda internacional, gestionándola del mejor modo posible pese a las dificultades derivadas de las inspecciones israelíes, que en numerosas ocasiones devolvieron incluso equipos médicos o energéticos por temor a un uso indebido por parte de Hamás.

Aun así, estos esfuerzos constantes han permitido la entrega de más de 800.000 toneladas de ayuda humanitaria, gracias al trabajo de más de 65.000 voluntarios.

"Los palestinos están profundamente ligados a su tierra y tienen un derecho legítimo sobre ella —explican los voluntarios en Rafah—. Para ellos, verse separados es un sufrimiento extremo, pese a que Egipto les haya ofrecido acogida, recursos y bienes de primera necesidad durante más de 18 meses". Y, pese a la continuidad de los ataques, en violación del alto el fuego, siguen haciendo fila ante la pequeña puerta. (ANSA).