Por Dan Williams

JERUSALÉN, 21 mar (Reuters) - Israel tomará el control de Ráfah aunque ello provoque un distanciamiento con Estados Unidos, declaró el jueves un alto funcionario israelí, que describió la ciudad gazatí abarrotada de refugiados como un último bastión de Hamás que alberga a una cuarta parte de los combatientes del grupo.

La perspectiva de que tanques y tropas irrumpan en Ráfah preocupa a Washington ante la falta de un plan para trasladar a más de un millón de palestinos que se han refugiado allí desde que fueron desplazados a otros lugares de la Franja de Gaza durante la guerra de cinco meses.

El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha comprometido a garantizar una evacuación civil y ayuda humanitaria, medidas que los principales asesores israelíes tienen previsto debatir en la Casa Blanca en los próximos días, a instancias del presidente estadounidense, Joe Biden.

"Tenemos bastante confianza en que podemos hacerlo de una manera que sea eficaz, no sólo militarmente, sino también en el aspecto humanitario. Y ellos tienen menos confianza en que podamos hacerlo", dijo el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, uno de los enviados israelíes, en el podcast "Call Me Back with Dan Senor".

Dermer, exembajador en Estados Unidos, dijo que Israel escucharía las ideas estadounidenses para Ráfah, pero que la ciudad en la frontera de Gaza con Egipto sería tomada tanto si los aliados llegan a un acuerdo como si no.

"Ocurrirá aunque Israel se vea obligado a luchar solo. Aunque el mundo entero se vuelva contra Israel, incluido Estados Unidos, lucharemos hasta ganar la batalla".

Mientras arreciaban los combates en el norte de Gaza, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó El Cairo para mantener conversaciones con funcionarios árabes sobre una propuesta de alto el fuego. Israel está abierto a una tregua, pero ha descartado poner fin a la guerra mientras Hamás siga en el poder.

Dermer dijo que dejar en pie a los islamistas apoyados por Irán invitaría a ataques abiertos contra Israel desde toda la región: "Y por eso la determinación de acabar con ellos es tan firme, incluso si ello conduce a una posible ruptura con Estados Unidos".

Aunque respalda los objetivos bélicos de Israel, el Gobierno de Biden se ha visto sacudido por el creciente número de víctimas civiles palestinas.

La ofensiva ha matado a casi 32.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, sin proporcionar un desglose de civiles y combatientes. Hamás mató a 1.200 personas en Israel el 7 de octubre y secuestró a 253, según los recuentos israelíes.

Israel afirma que ha matado, capturado o dispersado a suficientes combatientes de Hamás como para desmantelar 18 de sus 24 batallones, mientras que 252 soldados israelíes han muerto en la operación.

Hamás no detalla sus pérdidas o despliegues y ha tachado de exageradas las valoraciones de Israel. Sin embargo, las salvas de cohetes palestinos han disminuido drásticamente a medida que la mayor parte de Gaza ha sido invadida por las fuerzas israelíes. También lo han hecho las pérdidas militares israelíes.

Dermer dijo que había cuatro batallones intactos de Hamás en Ráfah, reforzados por combatientes que se habían retirado de otras partes de Gaza, lo que representa el 25% de la fuerza del grupo antes de la guerra.

"No vamos a dejar a una cuarta parte de ellos en su sitio", afirmó. "Vamos a entrar en Ráfah porque tenemos que hacerlo (...) Y creo que lo que la gente no entiende es que el 7 de octubre es un momento existencial para Israel". (Escrito por Dan Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)