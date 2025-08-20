LA NACION

Israel: Estados Unidos sanciona a cuatro jueces de la CPI

Entre ellos se encuentran jueces canadienses y franceses

Israel: Estados Unidos sanciona a cuatro jueces de la CPI

Entre ellos se encuentran jueces canadienses y franceses.

Los jueces afectados por las sanciones estadounidenses son Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillou de Francia, Nazhat Shameem Khan de Fiyi y Mame Mandiaye Niang de Senegal.

"Estas personas han participado directamente en las acciones de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguno de los dos países", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

"Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la interferencia judicial ilegal de la CPI", enfatiza el comunicado, calificando a la Corte de "amenaza a la seguridad nacional" y "herramienta de lucha legal contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano, Israel". (ANSA).

