Israel: Estalla una "Intifada obrera" en Microsoft

En los últimos dos días, las protestas se han intensificado en la sede de la compañía en Redmond, Washington. En mayo pasado, un empleado de la compañía fue despedido tras interrumpir un discurso del director ejecutivo, Satya Nadella, para protestar por los contratos con Israel.

En abril, Microsoft desalojó a otras dos personas que interrumpieron las celebraciones del 50 aniversario de la compañía por el mismo motivo. Durante el último de los dos días de protestas, el miércoles, al menos 18 empleados del gigante tecnológico fueron arrestados. Según la policía, los arrestados fueron acusados de allanamiento de morada, daños, resistencia a un funcionario público y obstrucción.

Según informes policiales, la manifestación fue menos pacífica que la del martes, cuando unas 35 personas ocuparon un espacio libre entre los edificios que albergan las oficinas de Microsoft, pero se marcharon cuando la compañía se lo pidió. En este caso, sin embargo, los manifestantes se resistieron, se volvieron agresivos y pintaron con pintura roja el logotipo histórico de la compañía en la entrada de la sede.

La relación del gigante tecnológico con el ejército israelí se remonta a 40 años, pero en febrero, Associated Press reveló que el uso militar por parte de Israel de la tecnología suministrada por la empresa estadounidense se había disparado, casi 200 veces, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Unos meses después de la exclusiva de la agencia, The Guardian informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) utilizan la plataforma Azure de Microsoft para almacenar datos sobre millones de palestinos, recopilados mediante vigilancia masiva e interceptaciones telefónicas en Gaza y Cisjordania.

The Guardian informó específicamente sobre una reunión en 2021 entre el director ejecutivo de Microsoft y Yossi Sariel, comandante de la Unidad 8200, la agencia de vigilancia militar de Israel, tras la cual la inteligencia israelí comenzó a transferir cantidades masivas de material ultrasecreto a la plataforma en la nube de la empresa estadounidense.

Microsoft siempre ha mantenido que Nadella desconocía el tipo de datos almacenados por las Fuerzas de Defensa de Israel en Azure, pero a finales de la semana pasada anunció la contratación de un bufete de abogados para investigar las acusaciones publicadas por el periódico británico y prometió una revisión "urgente" del uso de su tecnología por parte del ejército israelí.

Sin embargo, esto no fue suficiente para el movimiento "No Azure for Apartheid", que una vez más salió a las calles de su sede para denunciar cómo la tecnología de Microsoft está siendo "utilizada por Israel para vigilar, matar de hambre y asesinar a palestinos".

En un comunicado emitido tras los arrestos, el gigante tecnológico aseguró que "mantendrá su pleno compromiso con la defensa de sus propios estándares de derechos humanos en Oriente Medio", pero al mismo tiempo "apoyará y tomará medidas claras para contrarrestar las acciones ilegales que dañen la propiedad, interrumpan las operaciones comerciales o amenacen y perjudiquen a terceros". (ANSA).