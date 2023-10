Las autoridades israelíes han informado de que comenzarán en cuestión de horas la evacuación de la ciudad de Sderot, la más importante situada en las inmediaciones de la Franja de Gaza, con vistas al inicio de una operación militar terrestre a gran escala en el enclave palestino.

El Ayuntamiento de Sderot ha subrayado que se trata de una evacuación voluntaria, no obligatoria, pero sí recomendable para evitar riesgos para la población, informa el diario 'The Times of Israel'.

Los habitantes de Sderot están siendo trasladados a Eilat y Jerusalén, donde son alojados en hoteles, y también existe la posibilidad de ser trasladados a Tel Aviv. El Gobierno es quien sufraga estos gastos.

El teniente de alcalde de Sderot, Elad Kalimi, ha recordado que la ciudad ha recibido el impacto de 75 proyectiles desde el inicio del ataque de Hamás y ha apuntado que aproximadamente dos tercios de los 30.000 habitantes censados han salido ya de la población.

El resto podría ser evacuado este domingo, aunque se estima que un 10 por ciento podría quedarse por distintos motivos, unos por la imposibilidad de trasladarse y otros por motivos ideológicos.

"Hay mucha gente que se siente como yo, que dicen que no se marcha de su casa. Basta ya", ha declarado Ayelet Shmuel, una vecina de Sderot citada por 'The Times of Israel'. "Además, ¿adónde iríamos? ¿A Tel Aviv? También llegan hasta allí", ha argumentado.

En la última semana han sido evacuadas varias localidades cercanas a la Franja de Gaza que fueron atacadas por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre.

Entre ellas están Nahal Oz, Erez, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ibim, Netiv Ha'asara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kissufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhak, Beeri, Magen, Reim, Saad, Metula y Alumim.