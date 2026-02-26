Israel evalúa resarcimientos selectivos a víctimas palestinas

El diario israelí presenta un extenso análisis sobre esta posibilidad, señalando que la idea guarda muchas similitudes con el acuerdo de compensación que Israel alcanzó con Turquía tras el incidente de la flotilla Mavi Marmara en 2010.

Uno de los objetivos sería liberar a Israel de la trampa en la que se ha visto atrapado, junto con sus críticos, respecto a los crímenes de guerra. Otro objetivo sería fortalecer la legitimidad de Israel a nivel global.

Según el JP, la propuesta incluiría una compensación ex gratia, es decir, voluntaria y "por generosidad", sin que el donante reconozca ninguna responsabilidad. Funcionarios, tanto actuales como anteriores, han declarado que "a veces, reconocer que Israel no es perfecto y admitir defectos específicos puede ayudar a mejorar la imagen del Estado judío".

El periódico señala: "Los críticos más radicales probablemente no dejarán de atacar a los israelíes, independientemente de lo que haga Israel. Sin embargo, hay estadounidenses, europeos, canadienses, japoneses y otras personas imparciales que desean apoyar al Estado judío si finalmente se les ofrece una razón honesta y una rendición de cuentas, incluyendo algún tipo de ajuste".

"Ahora es el momento de tomar esta medida ex gratia, según muchos funcionarios, porque la guerra terminó hace aproximadamente cuatro meses; porque ha comenzado la Fase II; y porque todos los rehenes han regresado finalmente".

Si Israel decidiera realizar pagos graciables, argumentan, no lo haría por cada incidente ocurrido durante la guerra. Más bien, probablemente seleccionaría una serie de incidentes de alto perfil para los pagos, tales como aquellos que involucran a trabajadores humanitarios o periodistas, o "incidentes masivos" con un gran número de víctimas, e incluso personas "muertas por error" mientras intentaban recoger ayuda alimentaria. (ANSA).