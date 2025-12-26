Israel, ex rehén, revela violencia sexual sufrida en Gaza

La mujer joven declaró que el primer ataque ocurrió al cuarto día de su cautiverio; el atacante era un médico asignado para tratar las heridas que sufrió durante los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre.

El presidente Yitzhak Herzog elogió la valentía de la mujer: "Su testimonio es desgarrador. Con voz temblorosa, pero con una valentía suprema, Romi reveló el infierno que vivió durante el cautiverio de Hamás. Un infierno de violencia sexual y un intento sistemático de pisotear su alma".

"Su historia debe contarse para que todos recuerden lo que sufrimos nosotros, como pueblo, y los rehenes. Romi, rendimos homenaje a tu valentía", concluyó Herzog. (ANSA).