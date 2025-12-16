Israel exige a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigió el martes que los gobiernos occidentales luchen firmemente contra el antisemitismo y garanticen la seguridad de las "comunidades judías en todo el mundo", dos días después del atentado perpetrado en Sídney.

El domingo, un padre y su hijo dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de esa ciudad australiana, matando a 15 personas e hiriendo a más de 40.

"Exijo a los gobiernos occidentales que hagan lo necesario para luchar contra el antisemitismo y que garanticen la seguridad y la protección necesarias a las comunidades judías en todo el mundo", declaró Netanyahu en un breve video transmitido por su oficina.

"Harían bien en prestar atención a nuestras advertencias. Exijo que actúen, ahora", añadió.

Las autoridades australianas calificaron el ataque de "antisemita" y "terrorista", y declararon que su objetivo era sembrar el pánico entre los judíos del país y que los agresores probablemente estaban "motivados por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico.

Este atentado causó una gran conmoción en Israel, donde reavivó el trauma del ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Ya el domingo por la noche, Netanyahu había acusado a Australia de "echar leña al fuego del antisemitismo" mucho antes del tiroteo, en particular al reconocer el Estado palestino en septiembre junto con otros países occidentales.