Israel: exministro Ya'alon, Katz admitió crímenes de guerra

El viernes, Katz dijo que "las puertas del infierno pronto se abrirán para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza a menos que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme".

Ahora, Ya'alon afirma que estos comentarios son "una admisión de haber cometido un crimen de guerra: la evacuación de los residentes y la destrucción de sus hogares".

"La intención de llevar a cabo esto en la ciudad de Gaza es claramente una orden ilegal", declara el exfuncionario de defensa, instando a las autoridades judiciales israelíes a intervenir e impedir que la operación en la ciudad de Gaza continúe, afirmando que solo ellas podrán evitar que los soldados tengan que obedecer "una orden claramente ilegal".

"Está en su poder detener el deterioro moral y ético de nuestro país, que ha prometido 'nunca más!'", implora Ya'alon.

"Ya está claro para todos que el gobierno mesiánico, evasivo y corrupto no sirve al país, sino a su propio control del poder, descuidando rehenes, sacrificando soldados y destruyendo el país y su futuro", añade.

Ya'alon, ex miembro del partido gobernante Likud, ha sido un feroz crítico del primer ministro Benjamin Netanyahu desde que fue reemplazado como ministro de Defensa en 2016. En noviembre del año pasado, advirtió que Israel estaba llevando a cabo una limpieza étnica en la Franja de Gaza. (ANSA).