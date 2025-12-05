Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto en defensa para el año 2026 a pesar del alto el fuego

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han fijado este viernes en 112.000 millones de shekels (cerca de 30.000 euros) el presupuesto en defensa de cara al año 2026 a pesar del alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza.

Los ministros de Defensa y Finanzas, Israel Katz y Bezalel Smotrich, respectivamente, han llegado finalmente a un acuerdo sobre esta cuantía, que queda ahora a la espera de recibir el aval definitivo del Gobierno como parte de la partida presupuestaria total. Esto supone un aumento significativo respecto a los 90.000 millones de shekels (23.900 millones de euros) planteados inicialmente.

"En el marco de las conversaciones entre Katz, Smotrich y altos cargos de los Ministerios de Defensa y Finanzas, se ha acordado el marco presupuestario de defensa para el próximo año", ha indicado la oficina de Katz en un comunicado, que establece que la cuantía se basa en la "operabilidad de unos 40.000 reservistas" y se centra en "aliviar la carga" para los efectivos en un "contexto de guerra".

El paquete presupuestario establece un total de unos 725.000 millones de shekels (192.000 millones de euros), que se distribuirá en tres años. La partida de defensa permitirá "fortalecer a las fuerzas de seguridad en Cisjordania para la pavimentación de caminos y la realización de proyectos fronterizos", tal y como recoge el documento.

"Seguiremos actuando con determinación para reforzar las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dar respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes", ha afirmado Katz.