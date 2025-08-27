Israel: Flotilla de Italia también parte hacia Gaza

La primera salida desde la península italiana será la mañana del 31 de agosto desde el puerto de Génova, donde ya se recolectaron toneladas de alimentos.

El objetivo de la ONG genovesa Música por la Paz y CALP (Coordinamento Autonomo Lavoratori Portuali), con el apoyo de Cáritas, era entregar 45 toneladas de alimentos básicos a Gaza para el viernes, pero aspiran a superar con creces esta meta.

“La afluencia de ciudadanos fue impresionante”, afirma el presidente de la ONG, Stefano Rebora.

“Hasta la fecha, hemos superado las 40 toneladas. Creo que superaremos las 60 o 70”, agrega.

“El sábado 30 habrá una rueda de prensa y un evento coincidiendo con el embarque”, explica a ANSA Maria Elena Delia, miembro del comité directivo de Sumud y representante italiana del Movimiento Global en Gaza.

“Luego, el 31 por la mañana, a las 9:30 (hora local), los barcos partirán hacia Sicilia”, agrega, coincidiendo con la salida de otra parte de la flota desde Barcelona. Todos estos barcos se reunirán en Sicilia, donde se incorporarán otros.

Desde allí, partirán el 4 de septiembre y finalmente se unirán a otros barcos de Túnez y Grecia en un punto de encuentro en el Mediterráneo. Desde allí, todos pondrán rumbo al este.

“Queremos que lleguen juntos”, continúa Delia.

Si el tiempo lo permite, y considerando que los barcos no siempre son sofisticados, se espera que aparezcan frente a la costa de Gaza a mediados de septiembre. La Flotilla de la Libertad Sumud estará compuesta por docenas de embarcaciones de más de 40 países. A bordo viajarán cientos de activistas, así como figuras públicas como la actriz estadounidense Susan Sarandon.

Entre los navegantes estará la activisa Greta Thunberg, quien el pasado junio intentó llegar a la Franja de Gaza por mar en un barco cargado de ayuda, pero fue interceptada por la Armada israelí y repatriada.

“Nos secuestraron”, denunció entonces la ambientalista sueca.

Esta vez, sin embargo, el objetivo es llevar a un gran número de personas.

“Significaría llevar a cientos de personas y decenas de barcos, y no será fácil logísticamente para ellos”, sostiene Delia.

Además, las tripulaciones estarán deliberadamente mezcladas por pasaporte y nacionalidad, para evitar tener barcos más "frágiles" desde el punto de vista diplomático.

Al menos entre 200 y 250 personas y decenas de barcos partirán de Italia.

“Será un nuevo escenario también para Israel.

Somos civiles desarmados; simplemente pedimos que se abra un corredor humanitario", afirma Delia.

La Anpi (Asociación Nacional de Partisanos de Italia) -tal y como pidió la izquierda radical española al presidente del gobierno, Pedro Sánchez- lanzó un llamamiento al gobierno.

"Realicen una operación preventiva para proteger toda la operación de la Flotilla Global Sumud, advirtiendo al gobierno israelí de no tomar ninguna medida para impedir el desembarco", exhortó.

En Italia, la Flotilla de la Libertad Sumud recibió el apoyo de muchas figuras de la cultura, la política, el entretenimiento y el periodismo, entre ellas Isabella Ferrari, Nina Zilli, Tomaso Montanari, Laika, Francesca Barra, Stefania Ascari, Ditonellapiaga, Elisa, Fiorella Mannoia, Assalti Frontali, Marco Bocci, Apandapiace, Giuseppe Cederna, Anna Foglietta, Alessandro Barbero, Le Coliche, FrankieHiNrg, Alessandro Gassmann, Benedetta Scuderi, Alessandro Di Battista, Claudio Santamaría, Subsonica y Elena Sofia Ricci.

El reconocido historietista italiano ZeroCalcare dedicó una caricatura para apoyar la iniciativa. (ANSA).