Israel: Fondo noruego excluye Caterpillar por Gaza

Imágenes de excavadoras demoliendo viviendas, excavando y destruyendo propiedades palestinas en Gaza y Cisjordania han acompañado las operaciones israelíes en los territorios palestinos desde el comienzo de la guerra.

Ahora, Caterpillar, la empresa estadounidense propietaria de dichas excavadoras, tendrá que prescindir de las inversiones del fondo soberano noruego, el más grande del mundo.

El consejo de ética del fondo noruego anunció la exclusión de la empresa estadounidense y de cinco grupos bancarios israelíes de su cartera, tras acusarlos de violar el derecho humanitario en los territorios palestinos.

Aunque el fondo, un peso pesado de US$2 billones, ya ha excluido a más de 20 empresas israelíes este año, Caterpillar es la primera gran empresa estadounidense en ser excluida a través del mecanismo de revisión del fondo para garantizar que sus inversiones no contribuyan a violaciones del derecho internacional.

“No cabe duda de que los productos de Caterpillar se están utilizando para cometer violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario”, declaró el consejo de ética independiente del fondo.

Añadió que el equipo “está siendo utilizado por las autoridades israelíes para la destrucción ilegal y generalizada de propiedades palestinas”. Y la empresa “no ha implementado ninguna medida para prevenir dicho uso”.

“Dado que las entregas del equipo pertinente a Israel están a punto de reanudarse, la Junta Directiva considera que existe un riesgo inaceptable de que Caterpillar contribuya a graves violaciones de los derechos individuales en situaciones de guerra o conflicto”, enfatizó la junta.

Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona el fondo noruego, poseía US$2100 millones en acciones de Caterpillar, lo que lo convierte en el octavo mayor accionista de la compañía.

Además de la empresa de excavadoras, el fondo también excluyó a First International Bank of Israel, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, Fibi Holdings y Bank Hapoalim, debido a que financian actividades de construcción que contribuyen al mantenimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania. (ANSA).