Israel frena ayuda y Hamas endurece control de Gaza, lo que complica el cese al fuego

Israel restringirá ayuda y cierra una frontera

Hamás lleva a cabo una ejecución pública en Gaza

Identificados restos de los rehenes

Comienza la retirada de escombros

Por Nidal al-Mughrabi y Maayan Lubell

EL CAIRO/JERUSALÉN, 14 oct (Reuters) -

Israel retrasó la entrada de ayuda a Gaza y mantuvo cerrada la frontera del enclave el martes, mientras los combatientes de Hamás demostraban su control del territorio ejecutando a hombres en la calle, lo que ensombrecía las perspectivas del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Tres funcionarios dijeron que Israel había decidido restringir la ayuda en la destrozada Franja de Gaza y retrasar los planes de abrir el paso fronterizo con Egipto al menos hasta el miércoles, porque Hamás había tardado demasiado en entregar los cuerpos de los rehenes muertos.

El grupo militante ha declarado que es difícil localizar los cadáveres.

Mientras tanto, Hamás ha recuperado rápidamente las calles de las zonas urbanas de Gaza tras la retirada parcial de las tropas israelíes la semana pasada.

En un vídeo difundido a última hora del lunes, combatientes de Hamás arrastraron a siete hombres hasta un círculo de personas en la ciudad de Gaza, los obligaron a arrodillarse y les dispararon por la espalda.

Una fuente de Hamás confirmó la autenticidad del vídeo y que combatientes de Hamás participaron en las ejecuciones. Reuters pudo verificar la ubicación por las características visibles del lugar.

Trump ha dado su bendición a Hamás para que mantenga algún control de Gaza, al menos temporalmente.

Los funcionarios israelíes que dicen que cualquier acuerdo final debe desarmar permanentemente al grupo y hasta ahora no han comentado públicamente la reaparición de los combatientes.

Trump proclamó el lunes ante el Parlamento israelí el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", mientras Israel y Hamás intercambiaban a los últimos 20 rehenes israelíes vivos en Gaza por casi 2000 detenidos y prisioneros palestinos.

Pero hasta ahora, Hamás sólo ha entregado cuatro ataúdes de rehenes muertos, lo que deja al menos 23 presuntos muertos y uno en paradero desconocido, aún en Gaza.

Aún no se ha permitido la entrada en Gaza de los camiones de ayuda al ritmo previsto de cientos al día, y aún no se han puesto en marcha los planes para abrir el paso a Egipto y dejar salir a algunos gazatíes, en principio para evacuar a los heridos para que reciban tratamiento médico.

El muy público retorno de Hamás al control de las calles de Gaza demuestra los obstáculos para pasar del alto el fuego inicial -la primera fase del plan de Trump- a un acuerdo permanente que evite un nuevo estallido de enfrentamientos.

Residentes de Gaza dijeron que los combatientes eran cada vez más visibles el martes y que se desplegaron en las rutas necesarias para las entregas de ayuda.

Fuentes de seguridad palestinas han dicho que decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre combatientes de Hamás y rivales en los últimos días.

En tanto, los disparos de aviones no tripulados mataron a cinco personas cuando iban a inspeccionar viviendas en un suburbio al este de la ciudad de Gaza y un ataque aéreo mató a una persona e hirió a otra cerca de Jan Yunis, informaron autoridades sanitarias de Gaza.

Hamás acusó a Israel de violar el alto el fuego. El ejército israelí dijo que había disparado contra personas que cruzaron las líneas de la tregua y se acercaron a sus fuerzas tras hacer caso omiso de las peticiones de que dieran marcha atrás.

La cumbre celebrada el lunes en Egipto bajo los auspicios de Trump concluyó sin ningún anuncio público de avances importantes hacia el establecimiento de una fuerza militar internacional para Gaza o de un nuevo órgano de Gobierno.

Los restos de al menos 23 rehenes muertos permanecen en Gaza.

HAMÁS REAFIRMA SU CONTROL El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido sistemáticamente que la guerra no puede terminar hasta que Hamás entregue sus armas y deje de controlar Gaza, una exigencia que los combatientes han rechazado, torpedeando todos los esfuerzos de paz anteriores.

Pero Trump, tras anunciar que la guerra ya ha terminado, dijo el lunes que Hamás aún tenía luz verde temporal para mantener el orden.

"Ellos sí quieren poner fin a los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos la aprobación por un período de tiempo", dijo.

Fuentes de Hamás dijeron a Reuters el martes que el grupo no toleraría más violaciones del orden en Gaza y que perseguiría a colaboradores, saqueadores armados y traficantes de drogas.

Aunque muy debilitado tras dos años de bombardeos e incursiones terrestres israelíes, el grupo se ha ido reafirmando gradualmente desde el alto el fuego del fin de semana.

El grupo, que gobierna Gaza desde 2007, también desplegó a cientos de trabajadores para iniciar la limpieza de escombros en rutas clave necesarias para acceder a viviendas dañadas o destruidas y para reparar tuberías de agua rotas. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Maayan Lubell en Jerusalén. Contribución de Emma Farge en Ginebra. Edición en español de Javier López de Lérida)