Israel: Gaza al hambre, "3 bebés muertos, 100.000 en riesgo"

Mientras tanto, el número de muertos solo confirma un escenario catastrófico: en las últimas 24 horas, al menos cinco personas perdieron la vida por hambre en Gaza, tres de ellas recién nacidos, uno de ellos de tan solo una semana. Una situación "aterradora", declararon el Reino Unido, Francia y Alemania, quienes, en un intento por brindar alivio a los gazatíes, han anunciado un plan conjunto para la distribución aérea de ayuda a la Franja, en colaboración con países como Jordania y con la aprobación de Israel.

Un intento "desesperado", según informaron fuentes británicas a la BBC, y una iniciativa que, en cualquier caso, no convence a la ONU, que considera el lanzamiento aéreo de productos esenciales un sistema "ineficiente y costoso". También es una forma de "desviar" la atención del verdadero problema: la "inacción" de Israel, que debería "levantar el asedio, abrir las puertas y garantizar la seguridad de los traslados y un acceso digno a la ayuda".

"Transportar mercancías es mucho más fácil, eficaz, rápido, económico y seguro", explicó el comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Sin embargo, para Israel, representa la forma en que Hamás se apropia de la ayuda sin dejar nada para la población civil. No obstante, esta narrativa parece carecer de fundamento: The New York Times cita a dos altos mandos militares israelíes y a otros dos israelíes involucrados en el asunto, afirmando que el Estado judío no tiene pruebas de ningún supuesto saqueo sistemático de la ayuda de la ONU por parte de militantes palestinos, un argumento principal para justificar la creación de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza. Y la agencia gubernamental estadounidense USAID tampoco halló pruebas de tales robos sistemáticos, tras analizar 156 casos de saqueo o pérdida de suministros financiados por Estados Unidos.

En cualquier caso, Israel declaró, a través de su organismo militar COGAT, que siguen llegando camiones con mercancías a Gaza; unos 90 cargados con alimentos entraron ayer. Incluso culpó a la ONU de la hambruna, acusándola de una distribución ineficiente, ya que "cientos de palés de ayuda de la ONU siguen pendientes de recogida y distribución".

Mientras tanto, continúa el intercambio de acusaciones, los alimentos y los productos básicos permanecen bajo un Sol abrasador durante semanas, deteriorándose drásticamente. Tanto es así que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, sigla en inglés) detruyeron decenas de miles de artículos de ayuda humanitaria, incluyendo grandes cantidades de alimentos destinados a los residentes de Gaza, tras caducar por no haberse utilizado durante demasiado tiempo en el lado palestino del cruce de Kerem Shalom.

"Lo enterramos todo e incluso lo quemamos", declaró una fuente israelí a la emisora pública Kan.

"Todavía hoy, hay miles de paquetes esperando bajo el Sol, y si no se trasladan a Gaza, nos veremos obligados a destruirlos".

En tanto, reina el caos sobre la ayuda humanitaria y los bombardeos continúan en toda la Franja, las muertes continúan en Gaza, con un número de muertos que se acerca a los 60.000 desde el inicio de la guerra. Una tregua sigue siendo lejana, como lo demuestran las últimas declaraciones de Donald Trump, quien arremetió contra Hamás, y lo acusó de "no querer realmente" un acuerdo de alto el fuego ni un intercambio de rehenes y prisioneros.

"Estas declaraciones son particularmente sorprendentes, sobre todo porque llegan en un momento en que se han logrado avances en varios dosieres de negociación", comentó Taher al-Nunu, funcionario de Hamás, quien expresó una sorpresa similar ante la decisión de Israel y Estados Unidos de retirar sus equipos negociadores de Doha. (ANSA).