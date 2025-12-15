Israel: Gaza bajo frío letal, Egipto aumenta la ayuda humanitaria

Los pronósticos indican un empeoramiento de las condiciones, y la Media Luna Roja Egipcia ha dispuesto el envío de ayuda adicional a la población agotada para que pueda sobrellevar el invierno. Por ello, se ha organizado un convoy especial, mientras que la escasez de combustible paraliza los hospitales de Gaza, agravando lo que las agencias de ayuda humanitaria describen como una "catástrofe emergencia humanitaria".

Las agencias de ayuda humanitaria han advertido que el mal tiempo ha empeorado significativamente las condiciones de más de un millón de desplazados que carecen de un refugio adecuado para el invierno.

"Con gran parte de las viviendas permanentes de Gaza destruidas tras meses de bombardeos israelíes", informó la Media Luna Roja Egipcia, "muchas familias se han refugiado bajo finas láminas de plástico o en tiendas de campaña improvisadas hechas con chatarra, lonas y lonas impermeables".

"Las inundaciones han dejado muchos refugios inhabitables, obligando a las familias a desplazarse repetidamente en busca de tierra firme, según las organizaciones de ayuda humanitaria", apunta el reporte. Las organizaciones humanitarias, según informó la agencia de ayuda, han advertido que las condiciones climáticas adversas podrían aumentar los casos de hipotermia, infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por la humedad, especialmente entre los niños desnutridos.

Señalaron que la grave escasez de agua potable, combustible para calefacción, mantas y ropa de invierno ha dejado a gran parte de la población en una situación de alta vulnerabilidad, mientras que la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Las familias queman cualquier cosa para calentarse, a pesar de los graves riesgos para la salud que representan los gases tóxicos.

La ayuda egipcia a Gaza ha estado funcionando de forma continua desde el 27 de julio, entregando miles de toneladas de alimentos, harina, fórmula infantil, medicamentos, equipo médico, artículos de higiene personal y combustible, gracias al esfuerzo de 35.000 voluntarios.

Desde octubre de 2023, Egipto ha llevado a cabo lo que denomina "la operación humanitaria más grande y sostenida para Gaza", en coordinación con las Naciones Unidas y otros socios internacionales. Las autoridades egipcias afirman que se han entregado más de 665.000 toneladas de ayuda a través de los cruces de Rafah y Karm Abu Salem, "a pesar de las restricciones relacionadas con el bloqueo israelí en curso". (ANSA).