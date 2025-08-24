Israel: Gaza City presionada, alta tensión en Cisjordania

Mientras tanto, la tensión en Cisjordania sigue en aumento, con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunciando la política sistemática de Israel para forzar a los residentes a abandonar sus tierras.

Los palestinos acusan que, al igual que en toda la Franja, el número de muertos por hambre alcanzó las 289 víctimas, de las cuales 115 son niños. A estos decesos se suman los palestinos muertos durante los ataques o mientras buscaban comida; al menos cinco fueron abatidos hoy cerca de uno de los centros de distribución de ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que realizaron ataques en la capital yemenita Saná tras los lanzamientos de cohetes y drones por parte de los hutíes, precisaron que el avance de los tanques en el barrio de Sabra, cerca del centro de Gaza City, forma parte de las operaciones militares para preparar la conquista de toda la ciudad.

Sin embargo, la "hora X" no debería iniciarse antes del 2 de septiembre, cuando al menos 60.000 reservistas se espera que se presenten al servicio. Este pronóstico es incierto, dado el clima de tensión en el país, que fue sacudido en las últimas horas por la confirmación israelí de que "al menos uno o dos" de los rehenes detenidos en Gaza se encuentran en condiciones críticas.

Según los medios, los funcionarios temen que otros rehenes en manos de Hamás también necesiten atención médica urgente.

La conquista de Gaza City y el tema de los rehenes serán el centro de la reunión del gabinete de seguridad israelí programada para el martes, donde los responsables deberán aprobar los planes para el asalto.

Ese mismo día, el Foro de las Familias de los Rehenes, que hoy protestó frente a las casas de varios ministros, convocó una nueva manifestación en Tel Aviv, anticipando la participación de "centenares de miles" de personas.

Como trascendió también el sábado por la noche en las plazas, "hay un acuerdo sobre la mesa, pero los acuerdos no duran para siempre: esta podría ser la última oportunidad de salvar vidas y recuperar a los caídos".

Sin embargo, el gobierno de Netanyahu parece reacio a considerar otras opciones.

Ignorando la propuesta de Benny Gantz de un gobierno de unidad nacional para liberar a los rehenes, el ejecutivo continúa con la campaña militar mientras miles de palestinos intentan huir de Gaza City, golpeados por los disparos de los tanques y los ataques aéreos de las fuerzas israelíes.

La crisis humanitaria sigue cobrando víctimas, a pesar de que Israel intenta a toda costa cambiar la narrativa, incluso utilizando las redes sociales: esta semana, el gobierno organizó un tour de 10 influencers israelíes y estadounidenses en la Franja para "revelar la verdad" sobre las condiciones humanitarias de los palestinos y "refutar las mentiras de Hamás".

En tanto, la tensión también aumenta en Cisjordania, donde el incidente en el pueblo de Mughayyir se convirtió en un caso emblemático. Tras un ataque la semana pasada, el ejército israelí aisló la zona y, según testimonios recogidos por los medios de Tel Aviv, destruyó miles de olivos en un área de casi 30 hectáreas y arrestó a una docena de personas.

El jefe del comando central, general Avi Bluth, amenazó con que el pueblo "pagará un alto precio" por el ataque.

La versión palestina es completamente diferente y se respalda con imágenes que llegaron hoy de la zona, que los soldados habían cerrado a la prensa durante días. Los bulldozers están en acción no solo para destruir los olivares, como una especie de "castigo" por ataques esporádicos de algunos residentes, sino también para construir una carretera.

Lo que está ocurriendo en el pueblo "forma parte de una campaña más amplia que se está llevando a cabo en Jenin, Tulkarem, Hebrón y otras áreas palestinas" para extender la "presencia colonial israelí", denunció Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la ANP, Mahmud Abbas (Abu Mazen).

